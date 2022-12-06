桃園金牌企業出爐 15家脫穎而出

桃園市經濟發展局今(6)日舉辦「111年桃園市金牌企業卓越獎」頒獎典禮，由桃園市副市長李憲明親自頒發獎座給15家得獎企業，以表揚桃園企業的優秀表現。為了鼓勵在地企業追求進步。桃園績優企業表揚活動至今已邁入第16年，其中因應政策與環境改變，活動自108年調整為「金牌企業卓越獎」，並依照不同特色訂定出、「隱形冠獎」、「智多星獎」、「愛地球獎」、「好福企獎」及「新人王獎」五種獎項類別，企業能自由選擇適合的項目參加。

桃園一直是全國產業重要聚落，規模從上市公司、中小企業到新創團隊都有，其中不乏存在擁有核心技術、全球市占率高的隱形冠軍，副市長李憲明於典禮中指出今年獲獎企業產業別多樣，包含主業為鍋爐製造的大震企業股份有限公司、醫療發展具領先地位的林口長庚紀念醫院及傳統產業智慧創新的源鮮農業生物科技股份有限公司等，無論是大型知名企業亦或是中堅企業不斷創新及突破自我的表現，值得讚許。

上暘光學董事長吳昇澈(右)授先上台接受李副市長頒獎表揚。圖/傅秉祥

經發局局長郭裕信說明，金牌企業卓越獎評選每年會視當年度情況訂定額外加分項目，如110年因逢台灣 56 年以來首次豐水期沒有颱風過境，面臨缺水危機，特新增抗旱貢獻，獎勵企業配合中央落實水源整備及節水抗旱，而今年因應節能減碳新趨勢，除了設有社團法人公協會推薦加分外，另新增「節電貢獻」加分項肯定企業節約能源之作為，企業於書面資料提出相關佐證，即可視情況給予加分，鼓勵桃園企業能在危機來臨前提升整體應變能力，達到永續發展的願景；另此獎項也十分重視職場性平措施，每年皆會於獲獎企業中選出性平獎楷模，今年包含台灣晶技、台達電子及技嘉科技等7家企業獲此殊榮。

李副市長(左三)由經發局長郭裕信(左二)陪同參觀得獎業者攤位。圖/傅秉祥

本屆金牌企業獎座邀請桃園在地木製設計品牌「木沐 Mukki」設計專屬獎座，整體造型呈現大寫T，一方面代表桃園市的英文首字T(Taoyuan)，也含有 TOP、向上延伸外闊之意，今年延續市徽設計，於奨座上以Taoyuan的Y作設計分割，寓意企業未來如虎添翼，再創佳績!「金牌企業卓越獎」經過嚴謹審查過程及不斷調整評分方式與規則，由產官學界委員進行歷時近3個月的書面審查、實地訪視及決審會議後，最終擇定15家得獎企業，皆是各領域當中的表率，分別為：大震企業股份有限公司、美科科技股份有限公司、上暘光學股份有限公司、林口長庚紀念醫院、運籌網通股份有限公司、源鮮農業生物科技股份有限公司、滿庭芳床業有限公司、日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司、台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司、台灣晶技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、技嘉科技股份有限公司、信通交通器材股份有限公司、日益能源科技股份有限公司、和迅生命科學股份有限公司。