國民法官制度2023年元旦登場 司法院組千人團隊路跑宣導

「財政部111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」4日於台南登場，司法院長許宗力帶領全台超過30間法院、1,028位司法同仁開跑，宣布明年元旦施行的「國民法官制度」即將登場；同時也邀請中華職棒「統一7-ELEVEn獅」明星球員陳鏞基、胡金龍，與現場1萬餘名參賽者一同做暖身操，闖關玩遊戲。

當日司法院邀請3位大法官黃虹霞、黃瑞明、謝銘洋、司法院副秘書長黃麟倫、刑事廳廳長李釱任、台灣高等法院台南分院院長黃瑞華及台南地方法院院長董武全等貴賓。司法院把握國民法官制度施行的倒數衝刺階段，大力宣導，希望民眾一起來支持國民法官制度。

司法院長許宗力(中)邀請中華職棒「統一7-ELEVEn獅」明星球員陳鏞基、胡金龍共同宣導。圖／司法院提供

司法院表示，統一發票盃路跑活動已連續舉辦第13年，今年特別結合國民法官制度，期望響應公益同時，也能讓民眾更加認識國民法官制度。明年1月1日起，只要是年滿23歲的國民，都有機會被抽選擔任國民法官，跟職業法官一起坐在法院，共同討論與決定重大刑事案件的判決。

司法院指出，今年路跑活動共逾1萬5千人參賽，路跑已是全民運動，而國民法官制度也需要全民踴躍參與，不分年齡、性別、職業，也不需要法律專長，只要積極參與、認真聆聽、分享經驗與看法，讓司法審判能納入多元經驗與看法，就是最棒的國民法官。司法院更準備紀念毛巾送給每一位完賽的跑者，一起為國民法官暖身起跑。

司法院也在活動廣場設置「國民法官賓果王」遊戲攤位，邀請曾經在國際棒球賽中組成內野「金鏞連線」，多次為國爭光的明星球員陳鏞基、胡金龍與民眾一同玩遊戲闖關拿獎品，以輕鬆趣味方式來認識國民法官制度。