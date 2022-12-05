桃園市議會辦理111年歷屆議員聯誼會

傳承議政經驗 共榮大桃園

桃園市議會111年歷屆議員聯誼會今（5）日假中壢水悅莊園舉行一年一度的聯誼會，受邀的歷屆及現任議員均踴躍出席，會中互相寒暄十分熱絡，在疫情緩和後的今天也珍惜珍貴的相聚時光，桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘、桃園市市長鄭文燦、立法委員魯明哲、萬美玲及前立法委員朱鳳芝、鄭金玲、黃仁杼、彭添富等人都親自到場參與，場面十分溫馨。

國民黨桃園市現任立委萬美玲(左一)、魯明哲(右一)與邱議長(右二)、副議長李曉鐘(左二)於會場合影。

邱議長致詞時表示，新任市議員將於12月25日正式就職，和上屆一樣維持63席，陣容堅強，除了有問政歷練豐富的議員，也有年輕高學歷的新一代議員加入。歷屆議員聯誼會主要目的希望連絡歷屆議員們的情感，此刻辦理這項活動歷屆議員聯誼會，讓過去為市政及議政努力的議員同仁能夠有機會齊聚一堂，交流經驗，更具有經驗傳承的意義！未來4年全體議員將繼續秉持中立、客觀的立場，作為市民及市政府的橋樑，反映民意、監督市政，全力支持地方重大建設，繁榮桃園。

邱奕勝議長致詞。

鄭文燦市長受邀參加並致詞。

歷屆議員聯誼會主要目的希望連絡歷屆議員們的情感，讓議員們透過聯誼進而經驗傳承及交流，今日共有歷屆及現任議員們與議會退休人員近300人參加，其中包含第二屆縣議會高齡94歲的呂林蘭香議員也親自到場參加，老議員們藉著難得的相聚機會，彼此寒暄十分熱絡，活動中邱議長、李副議長長與市府主管們也逐桌向老議員致意，場面非常熱絡，會後大家相約明年歷屆議員聯誼會再見。