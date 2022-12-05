女力不讓鬚眉!首屆「桃園市桃好女力獎」出爐

為鼓勵桃園在地女性追求自我價值與突破發展，桃園市政府協同企業力量，今年首度發起「桃園市桃好女力獎」，經過專業人士嚴格審查流程，於11月18日公告認證結果，於今(5)日下午假桃園市政府綜合會議廳舉辦「桃園市桃好女力獎頒獎典禮」，由桃園市副市長李憲明親自頒發獎座，並與所有獲獎者合影留念。

李憲明表示，透過此次徵獎活動，讓社會大眾認識更多桃園精彩的女力故事，也藉此鼓勵更多在桃園進取奮鬥的女性勇於表現，開創自己的一片天，期待藉由女力獎帶動桃園傑出女力，共創新局。第一屆桃好女力獎分別為「職場女力」、「創生女力」、「多元女力」三大獎項，每個獎項各選出3名獲獎者，報名於9月底截止為止，總投件數共116件，包括職場女力獎43件、創生女力獎54件、多元女力獎19件，角逐9個獎項，競爭相當激烈。

獲獎者皆是桃園在地積極發揮社會影響力，堪為桃園模範代表的優秀女性，其中「職場女力獎」是針對設立桃園的大型、中小企業等，於職場貢獻成果、工作成就、專業獎項事蹟等的優秀女性，得獎者分別為勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍、桃園市私立桃樂比托嬰中心主任游佳靜、日益能源科技股份有限公司執行長畢婉蘋。「創生女力獎」則是表彰推動桃園在地產業、地方創生、歷史文化等產業轉型的推手女力，得獎者分別為予晴國際企業社(茶．山行)負責人莊惠玟、成寰設計負責人及閱過山丘有機書店創辦人胡佩寰、卓越綠農有限公司行銷總監余孟芬。另，「桃好多元女力獎」鼓勵推動桃園多元族群融合、多元文化的新經濟型態下的社會實踐女性，得獎者為友達光電股份有限公司龍科廠技術員伊莉莎、藍繪工作坊設計師劉秀蘭、打鹿岸有限公司執行長趙哲櫻。

桃園市經發局郭裕信局長表示，桃園市桃好女力獎的評分指標包括專業力、影響力、領導力及實踐力等四大面向，獲獎者皆有具體傑出成果，並與在地深度連結，觀察此次獲獎者，著重鼓勵小人物的個人努力，在不同領域持續發揮影響力的典範精神，以及與在地連結但不侷限於地方創生的創業精神，充分展現桃園著重多元產業、社會公益與進步價值的特色。

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