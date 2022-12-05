智能工廠創新減碳趨勢探討及交流會12/22登場

由於全球製造業發展趨勢ESG及邁向淨零碳排已成為企業高度重視議題，國科會補助工程科技推展中心於12月22日在台南大飯店舉辦「智能工廠創新減碳產學媒合交流會」，將以專題演講和產學經驗分享方式探討企業永續經營策略、智慧製造和智能工廠的減碳趨勢，以及推廣國科會綠色科技應用於智慧製造領域的研究成果，歡迎產官學研各界人士踴躍報名參加，共同正視全球氣候危機。

本活動免費，連結智慧製造與節能減碳相關產學技術，並以5+2產業創新計畫之「智慧機械」與「綠能科技」發展為主題式探討，包括企業的減碳趨勢、節能管理方向、綠色工廠的產業優勢等時下最夯的議題，議程中規劃專題演講、國科會研發成果展示以及產學合作經驗分享等方式進行，預期可作為加速台灣綠色轉型的契機。

圖/主辦單位提供

邀請到的專家學者群包括勤業眾信風險管理諮詢公司－陸孝立副總、研華科技－陳韋均市場開發經理、東台精機－嚴璐副總、成大－劉舜仁教授、北科大－莊賀喬特聘教授、勤益科大－汪正祺特聘教授、海洋大學－王榮昌教授、北科大－施陽正教授、暨南大學－蔡勇斌特聘教授與呂孟珊兼任助理教授，以及清大－潘詠庭助理教授，專長領域涵蓋淨零碳與自動化工廠規劃、節能與循環技術、綠能與廢棄物再利用等等，有利於促成產學跨界合作與學研領域創新發展方向。

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現今產業環境轉瞬即變，企業智慧化和低碳的需求更快速發展，綠色低碳營運也已勢在必行，本活動探討的議題和展示的國科會技術成果非常實用，能夠有效幫助各界找到新的商機和研發方向。歡迎踴躍參加，共同交流，報名網址：https://forms.gle/6xNQCJSuaTDPSGXg6，名額有限，請儘早報名。