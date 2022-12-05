111高普考技術類科錄取排行 逢甲大學全國第七 蟬聯私校冠軍

考選部12月2日公布111年高普考技術類科錄取人數前十名大學，逢甲大學排名全國第七，私校第一，是全國唯一上榜的綜合私校，且蟬聯私校冠軍。顯見逢甲培育之專業技術人才除獲產業界愛用外，更能通過國家級考試的肯定。

依考選部資料顯示，111年公部門需用名額及錄取人數雖有減少，技術類科今年入榜學校仍以工程、營建、醫藥衛生、運輸服務等領域培育畢業生為主。逢甲大學運輸與物流學系從大學部重要專業知識到研究所深入強化專業知能，都將高普考相關內容融入課程中，系上和業界合作共同開設「智慧軌道運輸學分學程」，主要由捷運工程局與捷運公司的專業實務師資共同授課，讓學生實務與理論緊密結合。每年也必辦運輸高普考講座，邀請考上的學長姐返校分享寶貴學習經驗與答題技巧。

除此之外，水利與水土保持一直是公職考試的考科，水利工程與資源保育學系多位老師都曾擔任國考命題委員，熟悉掌握近年國考命題趨勢；除開設課程外，也會直接邀請水利技師或水土保持技師參與授課。除高普考外，水利系也有開設課程輔導同學考乙級、丙級測量證照與專案管理證照，成功考取證照的同學，系上還會頒發獎勵金。

教育不分公私立，逢甲畢業生用實力說話，創校逾60年的逢甲大學，培育出超過20萬校友，在各行各業中開花結果，都有非常好的成就，是逢甲最重要的資產和最堅實的後盾。