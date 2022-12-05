桃園區祥鷺與夜鷺埤塘串聯步道工程　5日舉行竣工典禮

祥鷺埤塘周邊都市計畫道路進行新闢以及祥鷺埤塘與夜鷺埤塘公園間步道串聯和打通，可提升區域交通水準及發展，桃園市政府副市長李憲明於今(5)日出席「桃園區祥鷺與夜鷺埤塘串聯步道工程」竣工典禮，針對祥鷺埤塘與夜鷺埤塘公園之間步道串聯和打通，建置步道可提供更完善的休憩動線，讓外部效益最大化，還給居民一個健康的水與綠的空間，可提升當地居民交通安全及便利性，增進社區間聯繫及共創區域繁榮。

夜鷺埤塘公園與祥鷺埤塘公園直線距離不遠，但因無串接通道，目前需以外圍道路連結，除步行時間長外，對於當地居民要從一埤塘步行至另一埤塘從事遊憩行為時，也時常面臨與汽機車共用道路等問題，相當危險以及不友善，因此為改善此情況，提高可行性且增加居民使用埤塘公園的意願，因此成立該案來串聯步道工程。

祥鷺與夜鷺埤塘串聯步道工程，總經費約花費2,400萬元，主要為整合及串接既有步道路線、發展桃園埤塘的優質特色，起點於桃園區夜鷺埤塘公園(桃園大圳2-6號池)串接至祥鷺埤塘公園(桃園大圳2-5號池)為終點，長度約400公尺，步道包含出入口平台、高架木棧道、夜間照明系統、導覽及指標牌與灌木綠美化等，建置串聯步道後可望能大幅縮減兩埤塘間的步行距離，進而串連成生態跳島，可維護城市完整生態，提供居民休閒賞景及運動的好去處，呈現出美輪美奐的特色景點，打造兼具在地特色及優質的休閒遊憩路網。

新完工的雙鷺埤塘木棧道串聯兩埤塘生態跳島提供民眾休閒散步好去處。圖／桃園市政府工務局提供

另祥鷺埤塘周邊都市計畫道路新闢工程，範圍為桃園區國強二街至中山路1216巷 (埤塘邊雙側)，總經費約4,428萬元，工程共採三段式施作，第一段為環湖步道工作站至交會點，新闢寬度約4公尺、長度約145公尺；第二段為交會點往南至國強二街，新闢寬度約8公尺、長度約125公尺；第三段為交會點往東至中山路1216巷，新闢寬約8公尺、長度約192公尺，工程包含道路鋪面、妥善側溝排水系統、路燈照明設備、雨水箱涵系統、植栽移植及妥善既有人行步道等，建構綠色廊道，營造優質的道路服務品質及環境，工程預計於112年1月中下旬竣工。

針對祥鷺埤塘周邊都市計畫道路進行新闢以及祥鷺埤塘與夜鷺埤塘公園之間步道串聯和打通，可提升區域交通水準及發展，桃園市政府未來將持續秉持重視公共使用的精神，以創造公共空間更多元價值，讓桃園市成為好居住好生活的幸福城市。