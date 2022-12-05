SASB準則之內容與執行實務專班 助學員邁向永續治理開創新方向

由台灣永續能源研究基金會與勤業眾信聯合會計師事務所於舉辦的SASB準則之內容與執行實務專班，11月25日順利開班，本班共有82位永續先進共同參與，課程中設計了座談會時段，與學員一起討論研析，依循SASB準則下未來報告書撰寫的方向及脈絡，透過培訓與參與學員共同在企業邁向永續治理路途上開創出一條新的方向。

台灣永續基金會簡又新大使表示，開辦SASB專班的目的，是因為觀察到近幾年這個世界變化特別的快，金管會公司治理3.0規範，從明(2023)年開始，20億以上市櫃公司都要揭露SASB準則，撰寫企業永續報告書的標準也越來越多。台灣永續能源研究基金會與勤業眾信聯合會計師事務所開辦實務專班，希望幫助大家更了解國際上的新規範，培育更多永續人才。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州也表示，COP27剛結束，在過程中永續的議題要溝通的層面非常的多，資訊的學習更顯得重要，這次的課程就像是一個溝通的渠道，與學員共同探討SASB準則的規範內容。近期資本市場及投資人也相當重視這個議題，透過講師跟產業界的分享，督促勉勵我們要跟上國際的腳步一起成長。SASB準則公佈後對台灣企業永續發展的影響，產業的未來發展及觀察指標，都是我們要關注的議題。

本場專班邀請證期局謝依紋科長、勤業眾信執業會計師施俊弘和方涵妮、新光鋼鐵劉百慧副總經理、元大投信劉宗聖董事長及台灣企業永續獎申永順秘書長進行專業課程解析及綜合座談，內容廣泛、討論深入，期許能協助與引導企業提升永續資訊揭露內容的撰寫品質，達到永續報告書回應利害關係人的目的。

金管會規範自2023年起編制與申報永續報告書時，需同時依循 GRI Standards、TCFD、SASB 揭露相應內容。本課程主要響應政府政策，為企業培訓永續人才，讓上課學員快速掌握SASB準則之內容，有利於企業多面向展現永續績效與價值。後續尚有安永聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所及資誠聯合會計師事務所等班期，名額有限、即將額滿，歡迎有意精進企業永續報告與績效之主管或執行人員、對CSR有興趣之大專院校同學與社會人士踴躍報名。詳細課程資訊請上網查詢。https://tcsaward.org.tw/tw/about/summit/114。