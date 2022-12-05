國立臺北科技大學校友會全國總會3日舉行第10屆會員代表大會並改選總會長，北科大機械工程系系友會理事長張啟城當選第10屆校友會全國總會長。北科大校長王錫福帶領行政團隊、歷任總會長、秘書長、理監事們暨各地區的校友會和學校各系友會的理事長與代表出席共襄盛舉，為此次大會憑添耀眼光采，展現北科大校友會全國總會團結一心的氣勢。

北科大校長王錫福指出，兩年前大家在一起，恭賀張水美總會長，榮任校友會全國總會第9屆總會長，這兩年來張水美總會長為北科大的校務、校友會的會務，出錢出力貢獻良多，在這期間適逢北科大110周年校慶、並且擔任台北聯合大學輪值主席，張水美總會長辦理各項活動都不遺餘力，力求盡善盡美，尤其是出版了兩本專輯，將卓越校友們的成就彙集成冊，也將校友會全國總會、校友會會館、海內外各地區校友會的歷史沿革做了整理和報導，讓大家深刻了解北科大的校友，也讓我們更深深感受到以北科大人為榮。

北科大校友會全國總會第10屆理監事與校友共賀大會圓滿成功。圖／黃台中

王錫福強調，張水美總會長為母校爭取建啤校地的付出與努力，憑藉的廣闊的人脈，安排系列電視節目的報導，讓北科大的校友，有機會在傳播媒體為母校發聲，獲得熱烈的回響和令人鼓舞的效果，感謝總會長的付出與貢獻。

王錫福指出，此次選出張啟城學長接任第10屆總會長的職務，張啟城總會長是歷年來最年輕的總會長，勇於承擔，這表示北科大代代傳承、後繼有人。張啟城總會長年輕有為，在文教、人力資源和旅遊等行業上都有傑出的成就，尤其是他現在擔任帛琉共和國名譽總領事，這對於推廣校友會的會務，必定有積極正面的作用。「相信他一定可以傳承歷任會長的經驗，青出於藍而勝於藍，為校友會的會務再創高峰。」

卸任總會長張水美指出，二年前上任就體認到任重道遠，也樂見北科大在全球QS的排名在今年進步到436名，是唯一連續5年進步的學校，期待未來能進步到前300名。張水美指出，實務型教學是北科大的強項，是技職教育的模範，為了加強國際化，要招收更好的學生，成為世界優質的科大。

張水美期勉校友繼續支持總會，將校友總會的平台持續做大。圖／黃台中

「功成身不能退，大眾的力量才是真正的力量!」張水美雖然卸任，但對爭取建國啤酒廠校地的進展仍抱持關切的態度，希望各位校友繼續支持總會，將校友總會的平台持續做大。

本屆選出的校友會總會長張啓城現任機械工程系系友會理事長，也擔任帛琉共和國名譽總領事、歷任索羅門共和國名譽領事、107年度傑出校友、台中區校友會理事長等職務。

張啓城(右)接棒第10屆總會長，結合各地區校友會發揮校友整體的力量，成為母校最厚實的支援。圖／黃台中

「創造台北科大驕傲的未來，創造更好的校友會!」張啓城以擔任志工的角色，以「共好、共榮、共享」為理念接任總會長，目前已著手執行會務發展，以優化資訊科技運用、輔以數位媒體宣傳為主軸，結合各地區校友會與學校各系友會網站為重點，發揮校友整體的力量，持續成為母校最厚實的支援。同時也會加強與媒體、社會大眾持續溝通，全力爭取建啤校地為已任，讓尊敬的辛勞師長與勤奮的學弟妹們，能享有優質的教學場域與學習環境，並創新數10萬家校友企業再發光發熱的人才與基礎，展拓工業強國經濟奇蹟新機遇。