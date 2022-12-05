勞動部「職達宇宙」職業訓練暨創客創新成果亮眼

勞動部勞動力發展署日前12月2日在臺北車站1樓多功能展演區舉辦「職達宇宙」職業訓練暨創客創新成果發表會，以科技未來為策展主題，設置43個特色攤位，展現AI影像辨識機器人、VR智慧虛擬試衣鏡、創客科技教育遊具等創新科技導入職業訓練的成果，吸引大批民眾現場體驗，感受科技帶來的便利與魅力！

勞動部勞動力發展署林仁昭主任秘書蒞臨會場感謝所有培訓單位夥伴，並鼓勵民眾善用政府資源提升科技力與創新力，共同迎接產業新時代挑戰，林仁昭主任秘書指出，勞動部規劃職前訓練、在職訓練及青年職業訓練等多元訓練方案，致力提升勞工職能，並配合政府重點產業政策，開辦智動化與機器人、智慧通訊聯網工程、精密機械等科技訓練課程，幫助勞工培養與時俱進的職能與技術；此外，勞動部也因應自造潮流趨勢，在全國5分署打造6處具產業特色創客基地，其中北分署「物聯網創客基地」，每年並舉辦全國性創客設計競賽，鼓勵民眾運用基地各式專業機具設備與創作空間，將創新想法實踐。

現場「創享未來設計競賽」創客團隊熱烈交流。圖/主辦單位提供

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，今年「職業訓練暨創客創新成果發表會」展現AR、VR等新科技導入輔助訓練應用，民眾現場穿戴智慧型裝置體驗銲接的高專注度以及操作堆高機讀震動感，智慧虛擬試衣鏡前不需進出試衣間就輕鬆找到自己的最佳造型，在在都展現出職業訓練模式不斷創新!此外，北分署也不斷擴充訓練能量，今(111)年度轄內5大職業訓練場開辦「自辦職前訓練」共79個班次，培訓1,442位失(待)業民眾，結合轄區訓練夥伴開辦「失業者職前訓練」170個班次，共計5,474人次參訓；專為在職勞工開辦的「產業人才投資方案」1,639班次，參訓達38,280人次，「物聯網創客基地」辦理各項創客活動，服務17,715人次，總計開辦課程1,888班次、嘉惠6萬多人次，成果斐然！

職訓師現場說明自動化機械手臂模擬工廠生產線運作。圖/主辦單位提供

賴家仁分署長指出，北分署於泰山、五股、基隆、宜蘭、花蓮等地區設置五個職業訓練場，開辦機械製造、電機、節能、電子、資訊服務、數位媒體應用等11大職類訓練課程，同時，與民間訓練單位合作推動「產業人才投資方案」及「委外職前訓練計畫」，開辦電腦軟體應用、程式設計、數位行銷、智慧綠能等多元領域訓練課程，歡迎民用踴躍參訓提升職能。相關訊息請上「台灣就業通」（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢。