南臺科大第33屆汽機車大展盛大登場

南臺科大為延續往年車展盛況，在睽違二年之後，與校慶連結，於12月3至4日盛大舉辦第33屆南臺汽機車大展，此次汽機車大展由南臺科技大學主辦，中華日報、台灣電能車輛發展協會、及台南市汽車修理材料公會等協辦，首日即湧現人潮，有興趣民眾要把握周日最後一天。

南臺科技大學自民國78年開辦第一屆南臺汽機車大展迄今，已辦了三十二年，此車展在現任董事長張信雄、校長盧燈茂與長官的大力支持，以及每年約200名機械工程系車輛組師生共同努力下，吸引逾百家廠商參展，以及近十萬民眾蒞臨參觀，頗獲好評。

此次車展以目前最夯「電動車」作為主題，規劃五大展區，包括「特殊車區」、「進口車區」、「國產車區」、「機車區」、「百貨區」，電動車規劃在特殊車區內。此次參與車展之攤位數量有400多個，展出內容有各家最新電動車、汽車、機車、電動機車/自行車、貨車、儀器工具設備、超跑車、汽車音響與精品百貨等，同時，南臺科大亦會在展場內展示該校師生多項研發成果作品供大家欣賞，12月3日下午更在工學院與金屬工業中心共同舉辦電動車充電安全論壇，讓車展活動增添學術色彩。

南臺科大校長盧燈茂致詞。圖/郭文正

展出內容有進口車Audi、BMW、Benz、Hino、Hyundai商用、Infiniti、Jaguar、KIA、KIA商用、MG、OPEL、Peugeot、Subaru、SsangYong、Volvo、IVECO等，國產車部分有Ford、Hyundai、Luxgen、Mitsubishi、Nissan、Suzuki等，而機車參與廠商則有AEON宏佳騰、Gogoro、Honda、Hartford、KYMKO、PGO、Vespa、Suzuki、Yamaha等知名大廠，值得一提的是在特殊車區內特別展出Audi e- tron、BMW IX、Benz EQB等電動車，另外同場還展出奧斯頓馬丁、雪佛蘭、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫、保時捷等超跑豪車，這些車款總市值上看約1.2億元，對於喜好超跑車或電動車有興趣的人士，可以到特殊車區駐足觀賞。

車展開幕典禮前先舉辦國瑞汽車捐贈一輛Toyola Corolla Cross給南臺科大儀式，會後參與貴賓共同合影。圖/郭文正

南臺科大校長盧燈茂表示，南臺科大汽機車大展在長期用心經營下，樹立了專業形象與口碑，深獲參展廠商及民眾的高度肯定，車展發展至今已頗具規模，更成為南臺灣在年底不可或缺的大事，過去必須拜託廠商設攤展覽，這幾年已轉變成車廠爭搶設攤，對學校來說是相當大的肯定，且一年比一年更加盛大，這也展現出南臺科大機械系車輛組師生的執行能力。

車展期間還有舉辦抽獎活動，獎品內容豐富，另外各家廠商也順勢在展區推出多元優惠方案，民眾可把握機會選購經濟實惠的車輛或產品，主辦單位今年加設校外免費停車場，亦安排接駁車免費接送。