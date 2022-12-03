2022台灣醫療科技展 長庚大學展出健康延壽新技術

2022台灣醫療科技展12月1日至12月4日於南港展覽館1館登場，長庚大學展結合跨科系研發能量參展，共展出12件生技新創技術；包含智慧健康照護科技、生化試劑及疾病檢測、功能性藥物開發、生醫材料與智慧感測等主軸類別。展區位在南港展覽館一館1樓J102，本次展覽期間上午與下午各有一場填寫問卷抽好禮活動，歡迎大家踴躍前往參觀。

葉婷婷老師介紹「FootHow智慧糖尿病足檢測系統」。圖／長庚大學提供

本校此次參展12件技術為：林彥亨老師「超快速PCR微流體平台」、陳金銓老師「篩選延長壽命藥物並應用於美容化妝品、保健食品及老化相關疾病之預防與治療」、葉婷婷老師「FootHow智慧糖尿病足檢測系統」、吳侃老師「透過工業4.0之技術建立全面智慧化健檢環境」、黃聰龍老師「CGU一站式新藥/保健品/化妝品開發平台：以植物保健原料ORC2201為例」、戴金龍老師與李德美老師「『昌固』可擴張椎體強化系統」、陳錦國老師「超音波偵測中耳積水診斷系統」、張雅如老師「智慧型痙攣治療儀」、吳旻憲老師「結合血液循環腫瘤細胞計數及其它生物標示物之演算來預測及評估癌症狀態」與「擦即測-衛生紙式家用糞便潛血試紙」、李德美老師與高軒楷醫師「骨骼矯正裝置馬蹄足輔具」。

吳侃老師介紹「透過工業4.0之技術建立全面智慧化健檢環境技術」。圖／長庚大學提供

台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜2日到場參觀，聽取參展團隊介紹研發技術，由長庚大學技術合作處陳敬勳技合長導覽；本次參展技術其中，『昌固』可擴張椎體強化系統已成功技轉廠商與產業接軌；另外，吳侃老師技術與產業界進行合作，協助合作企業智能化系統開發，有效節省人力；陳錦國老師「超音波偵測中耳積水診斷系統」今年獲得國科會科研創業計畫補助，未來可能衍生校園新創。

長庚大學表示，學校三院跨領域研發成果亮眼，加上有長庚醫院、台塑企業等產學資源合作協助，學校不只在教學研究上表現亮眼，與產業界密切鏈結合作，也希望讓產學、學術研發技轉實質落地，充分發揮學校豐沛的研究人力與資源，提供給企業以提昇國家產業競爭力。

這次醫療展長庚大學有眾多技術亮點，週六下午洪錦堂教授將在現場進行演講「新冠疫情-我的口袋裡的抗新冠藥方」；校方歡迎大家踴躍前往攤位參觀，填寫活動問卷並答對3題題目以上，即可獲得抽獎資格，每日獎品有限，抽完為止。