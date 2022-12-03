第四屆大手攜小手智慧創新應用競賽 激盪全臺技職人才創意

數位轉型浪潮下，資通訊跨域人才於人力市場中已成為炙手可熱選項且供不應求。為培育育資通訊跨領域研發應用人才，由國立勤益科技大學與教育部促進產學連結執行辦公室-國立臺灣科技大學共同合作辦理「第四屆技職校院-大手攜小手智慧創新應用競賽」，在第一屆至第三屆於臺北辦理後，今年首次移師中部，此競賽為全國首創技專生(大手)攜著技高生(小手)共同組隊參賽，期藉由向下扎根合作，吸引學生未來選讀相關科系及投入資通訊產業，培育出具有競爭實力的未來資通訊產業人才。

雖遇疫情影響，本屆卻不減來自全台各地的技職學生參與的踴躍度，共計53所技職校院學生共襄盛舉，最後組成64組競賽團隊報名參加，一起激盪創意、動手實作，作品主題囊括5G裝置應用、智慧聯網、智慧製造、雲端應用、元宇宙等，顯現技職學生豐沛的創新研發能量。

而評審團方面邀請15位產企業及學界重量級代表共同組成專業評審團，其中產業代表包括AIWin慧穩科技、研揚科技、亞旭電腦、雲達科技、奕智鏈結科技、中華民國資訊軟體協會、台北市電腦公會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣區電機電子工業同業公會。評審長國立臺灣科技大學物聯網創新中心-周碩彥特聘教授表示，本屆作品可感受到逐年經驗累積的成效，在很短的時間內就產生高成熟度的創新，展現結合先進技術運用至技職教育，可有效的提升年輕學生的信心和技能，養成更具競爭力的人才。

圖為「第四屆技職校院-大手攜小手智慧創新應用競賽」，企業及學界重量級代表共同組成的專業評審團合影。圖／勤益科大提供

在經過競賽第一階段初審，共計29組隊伍脫穎而出入圍決賽，於12月3日於國立勤益科技大學舉辦「第四屆大手攜小手物聯網創新應用競賽」成果展暨頒獎典禮，現場展出29組技職學生創新智慧實作成果，並透過與評審面對面審查機制，決選最終競賽得獎隊伍，由勤益科大與霧峰農工所組成的書法大師隊以空中揮毫書法生成系統奪下冠軍、74138隊(建國科大+臺中高工、AI小護士)及無人購物車趴趴造隊(勤益科大+臺中高工、基於ROS與AMR之自動化視覺的遠端機械手臂購物車)並列亞軍。季軍則共計3隊，吾言以隊(龍華科大+雲林科大+城市科大+淡水商工、應用於客運情境之智慧駕駛安全預警系統)、慧眼讀具隊(屏東科大+鳳山商工、人工智慧體育器材雲端管理系統)及大手小手益啟淂明隊(勤益科大+慈明高中、一種新穎設計智慧溫室低成本散熱系統結合碳循環魚菜共生)。

「第四屆技職校院-大手攜小手智慧創新應用競賽」決選最終冠軍得獎隊伍由勤益科大與霧峰農工所組成的書法大師隊以空中揮毫書法生成系統奪下。圖／勤益科大提供

至於優選則由5隊獲得，包括：漫步雲端隊(立志高中+樹德科大、給太陽板板洗背背)、陽明山大地主隊(南山高中+亞東科大、智慧綠能屋結合物聯網節省能源裝置)、火車上面有鱷魚隊(虎尾科大(五專及四技)、具備NB-IoT智慧感測蜂箱)、海姆達爾隊(水里商工+建國科大、橋樑安全監控智慧聯網系統)及梅樹 i 運動隊(龍華科大+泰山高中、AI健身系統)

本屆競賽為彰顯技職學生扎實豐厚的資通訊技術能力，特別於競賽官網設計「線上成果展」將歷屆共92組入圍作品資訊於線上展出，讓民眾一覽技職學生的堅強實力。線上成果展網址：https://iot2gather.ntust.edu.tw/exhi。