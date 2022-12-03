高科大歡慶五週年校慶 「定心｜共舞」合力定錨未來發展

併校五年成就有目共睹，表演活動由學生挑大樑，展現學生出類拔萃領袖氣質

國立高雄科技大學併校五週年，逐漸發展出鮮明的辦學特色，從11月份起接續多場系列活動，均由學生挑大樑，3日早上的校慶慶祝大會上，更首次嘗試全場音樂劇型態，全劇由在校同學擔綱出，呈現出五年來逐漸培養出學生的獨特氣質，也呼應了校慶主軸「定心｜共舞」，展現全校合力定錨未來發展的決心，而眾多企業領袖及多所大學校長也踴躍出席慶祝大會，亦顯示高科大鏈結了豐沛的產學能量。

校慶典禮中，楊慶煜校長親自頒獎及感謝陳正成(泰佑立船舶顧問公司董事長)、許文(盈正豫順電子董事長)、校友總會(由林子雲校友代表受獎)及台灣中小企業銀行代表以及校務主管南區毒災應變諮詢中心陳政任主任、水圈學院董正釱院長等6位捐助興學者，感謝校友及學校主管慷慨捐輸充實學校校務基金。

楊慶煜校長親自頒獎表揚傑出校友。圖／黃全興

111年榮獲傑出校友包括：王志揚(樂學齋出版社創辦人)、白崇賢(伸浩電子董事長)、吳慶昌(國防部軍備局中將局長)、李界穎(竑瑋建設公司總經理)、倪文俊(Google資深專案經理)、許清富(馬來西亞立美工業董事長)、陳正喜(台灣中油公司煉製事業部副執行長)、陳俊文(三巨通運公司總經理)、陳建琳(全台物流公司董事長)、楊雅媚(安慧公司財務襄理)、鄭文忠(越大建築責任有限公司(越南)總經理)、簡天保(高全存企業總經理)，亦由楊慶煜校長親自頒獎。

連續第四年舉辦的高科大青藝獎，已成為國內青年藝術家每年必投的徵件活動 ， 111年首度創立雕塑藝術獎，頒獎典禮也成為校慶的亮點之一。藝術家葉玉珠(左)的創作《好食．好時．好日子》榮獲青藝獎金獎，接受楊慶煜校長 (中) 頒獎。圖／高科大提供

楊慶煜校長回顧高科大五年的成長，包括在校務運作方面，大量導入資訊系統、累績數據資料、實現智慧治理且資源充分利用的校園；而組織層面，也因應併校初期至今的演變，從早期創立的綜合業務處，現已增設校安中心、成立永續發展處及經營管理處。在學術方面，專業領域龐大的高科大，也同時間針對未來產業發展方向，推動系所改質躍昇方案、新設能源與冷凍空調系和車輛系、合併海事所與漁管，目前正積極籌設創新設計學院、科技藝術系、永續領導碩士專班。

高科大高度重視教學與學習，因此在基礎或進階的英文課程、中英文閱讀能力養成等均投入大量人力與經費落實小班授課。而針對校內空間設備，五年投入超過11億元，93%約9.3億元都用來升級、改善、新建置設備，修繕僅占7%。儘管投入大量資源支持教學與空間設備，高科大五年來校務基金可用現金仍然成長了將近10億元，每年節餘約2億元。

由於楊校長高度重視師生同仁同心協力，在併校五年後，各項重大的改變與磨合時期已過，希望藉此時機沉澱高科大五年來的心情，重整隊伍繼續校務成長的征途。學生在重要事務的參與身影未來也將更為頻繁，除了學生管樂團主演一場音樂會、管樂團搭配長榮交響樂團合作演出、學生主演校慶音樂劇等等，高科大也積極輔導學生關注重大議題參與公共事務，今(111)年首次舉辦青年高峰論壇，引導學生學習正規議事討論規則、學習探討重要議題：民主素養、倫理素養、媒體素養。楊校長指出，引導學生熟悉並養成參與公共事務之外，對學生的輔導也已經從傳統「缺補型輔導」轉變為「成長型輔導」，更積極的作為與對創意的開放態度，成為高科大打造優質校園環境的重要後盾。

校慶當晚舉行每年校慶活動的晚間高潮「歌唱大賽總決賽」，各校區選手在10月初賽後，就由校方聘請專業老師指導歌唱、表演、造型等課程，並在決賽當晚邀請專業歌手、DJ、主持人擔任評審以及獻唱，包括Yumi、吳淑敏、卓義峰、DJ阿超、花兒．林佳音、Nick建一等。