環球晶圓董事長徐秀蘭 榮獲2022《安永企業家獎》年度大獎

以「企業家奧林匹克」之名享譽全球的《安永企業家獎》，於昨(2)日假臺北君悅酒店舉行2022《安永企業家獎》頒獎典禮。頒獎典禮上集結了優秀的企業家們，共同交流經營擘劃之道，打造企業永續經營。

今年《安永企業家獎》主題為「鴻圖擘劃 榮光永續」，在近年快速變化的全球趨勢與產業環境中，臺灣企業家們持續發揮卓越堅毅的影響力與領導力，帶領企業邁向永續經營之路。今年的典禮中頒發【智能先機企業家獎】、【縱橫漫遊企業家獎】、【穩健轉型企業家獎】、【精勤同盟企業家獎】、【智慧雲遊企業家獎】、【鴻圖擘建企業家獎】，以及【勇謀崛起新興創業家獎】共7個獎項，表彰帶領企業不斷創新、恆久經營的企業家們。今年，環球晶圓董事長徐秀蘭榮獲最受矚目的年度大獎，將於2023年6月代表臺灣與世界各國的年度得主共同角逐《安永世界企業家大獎》殊榮。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，瑞士洛桑管理學院（IMD）所公布「2022年 IMD 世界競爭力年報」中，臺灣排名第7名。近年參加《安永企業家獎》的企業家們，展現了臺灣企業家的創新精神，期盼企業在擁有鴻圖遠觀的企業家們帶領下，更加興盛、穩定發展。

除了傑出企業家的交流，本次頒獎典禮中犇亞證券攜手藝人「安心亞」帶來推出賽車大片，在祝賀《安永企業家獎》得主的同時，帶來「圈存金安心」的「易通金」，讓大眾更加認知掌握交易安全的重要性。「易通金」參考英、美、港、日交易模式，與兩大國銀攜手合作，獨家開發圈存交易機制，由系統確認帳戶具有購買力才送委託單，協助投資者在自有資金範圍內安心下單，避免證券電子交易之隱藏額外風險。

2022《安永企業家獎》獎項由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、企業價值創造及財務績效表現、經營策略與發展方向、對國家及全球的影響、創新能力，以及個人誠信、目標導向領導力及企業社會責任等6大評選標準，選出7位企業家(依公司名稱中文筆劃順序排列)：

【智能先機企業家獎】得主：Appier沛星執行長游直翰獲

游直翰執行長暨共同創辦人與兩位室友共同創業，初期經歷八次失敗，最後成立以人工智慧(AI)與軟體即服務(SaaS)為核心的企業。掌握先機策略，陸續開發 AI 改變企業行銷及使用數據的方式，持續創新並透過併購模式成長之外，帶領多元化的團隊以開放心態、好奇心及野心在各領域學習，展望未來能成為全球軟體公司，打造兼容並蓄的企業文化。

【縱橫漫遊企業家獎】得主： KKday創辦人暨執行長 陳明明

陳明明創辦人暨執行長運用其產業中多年的創業成功經驗，打造旅遊體驗與行程的線上平臺KKday。近年新冠病毒疫情影響下，所處的觀光旅遊業首當其衝，但陳明明用前瞻眼光逆勢思考，打造各國的國內深度旅遊服務，帶領勇於挑戰、創新的年輕團隊，以靈活、敏捷商業策略與行動因應。善用數位工具轉型，在疫情期間協助旅遊供應商投入SaaS預訂平臺系統、經營高端旅遊市場等策略，化危機為轉機。

【穩健轉型企業家獎】得主：台林電通董事長陳俊廷

陳俊廷董事長以創新思維，帶領企業多次轉型與技術深化，由一般消費性網通產品轉往工業應用領域，拓展至電動車電子市場及半導體設備市場，目前專注在通訊與工業應用相關產品研發與製造。台林電通秉持三大企業文化為勇於嘗試與創新、以人為本、融合中西管理；秉持創新精神持續找出新的利基市場，為客戶帶來附加價值，善用各領域的人才，進而帶動企業營運績效突破成長。

【精勤同盟企業家獎】得主：宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖

鍾杰霖董事長帶領宏佳騰成為全球第一大沙灘車廠，結合創新、節能減碳、智慧科技趨勢，以差異化策略開拓多元市場。2011年進入臺灣市場，宏佳騰以流行設計造型，打造自有機車品牌吸引年輕世代；抓準節能減碳趨勢，結合科技、物聯網，策略化結盟發展智慧電車廠，2019上市智慧電車品牌，目前為臺灣第二大電動機車品牌。自行研發智慧儀表板CROXERA為中心，成立「CROXERA安全車聯網聯盟」與產業合作，布局智慧交通，實現產業創新。

【智慧雲遊企業家獎】得主：智崴資訊科技董事長歐陽志宏

歐陽志宏董事長帶領智崴走過創業難關，運用軟硬體科技整合技術，在全球搭建眾多大型體感遊樂設備，位居全球飛行劇院領導地位。以產品多樣化、營收多元化、技術高端化的三大策略，增加競爭優勢，並積極拓展全球營運據點。智崴厚植研發實力，更設立嚴謹標準維持設備安全性，提供遊樂設備設計、數位內容製作等項目，發展為統包解決方案的提供者。注重永續經營，除了維護延長設備使用年限，並採用綠色產品設計，也致力於臺灣體感科技產業的人才培育

【鴻圖擘建企業家獎】得主：環球晶圓董事長 徐秀蘭

徐秀蘭董事長帶領環球晶圓成為國內半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商。擁有卓越領導力、執行力，帶領技術升級，以擴廠、併購的雙軌制策略，積極拓展企業及全球化布局。為減少地緣政治衝突、未來不確定因素的影響，以在地化生產、多元化採購、自動化生產的三大策略，建構具韌性的供應鏈。集團更透過自主開發電廠方式，致力提高綠色能源使用比例、使用再生能源等行動，實踐淨零轉型願景。

【勇謀崛起新興創業家獎】得主：關鍵評論網執行長鍾子偉

鍾子偉執行長打造原生數位平臺，成為跨界內容結合數據科技的媒體服務平臺。除了提供獨特觀點報導角度，並利用多角化經營、併購的兩大策略，朝向國際化、橫向發展的拓展目標。更以涵蓋媒體、AI數據、廣告技術、整合行銷共四大事業體，創造集團多元營收價值，藉此維持企業營運與媒體公正報導之正循環平衡，提供更具價值的全球新聞及觀點。