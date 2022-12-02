VIS國際實驗高中造訪歐陸夥伴學校 落實跨文化真實體驗

台灣2030年朝向雙語國家政策的願景，是厚植國人的英語力，並提升人才的國際移動力及產業競爭力，而語言只是工具，而非目的。VIS國際實驗高中師生上個月造訪斯洛伐克首都Bratislava夥伴學校CIS劍橋國際學校，藉由學生們實地參訪，以語言為基礎，在該國城市和社會氛圍下進行生活化互動，充分落實以全球視野來建構在地經驗學習，讓學子們實現真實又活潑的跨文化體驗。

VIS國際實驗高中校長黃禮騏表示，觀念、視野、語言和體驗是全球化教育的重要元素。校園互動、教室課程、甚至影片分享，都不足以培養出真實的全球化人才。不同文化而要產生同理心，必須借重跨文化的體驗和學習，因此不論是雙語甚至三語能力，只有在真實的對話中，才能達成溝通目的。

黃禮騏補充說：「無論是哪個領域的學習，最重要的是為學生提供動機，並營造友善的學習環境。」VIS的10年級學生 Olivia王禹心透露，學校會安排北美、歐洲等區域城市的夥伴學校進行參訪及在地生活體驗學習，且嘗試用外國人的觀點，來思考與解決問題，也就有機會能設身處地，從不同面向去思考，敞開心胸包容異質文化和思維。

VIS國際實驗高中會安排學生前往北美、歐洲等區域城市的夥伴學校，進行參訪及在地生活體驗學習。圖／VIS國際實驗高中提供

此次參與的10年級學生Haley林侑恆 表示，與不同國籍或不同文化的人互動，可以更了解他們真實的想法，是書本上所學不到的，而能累積這樣的經驗很寶貴。未來從VIS畢業後，會因為此經驗可建構一個貼近真實的全球關係網路，增加對這個世界的理解力。

教育部正式公布《中小學國際教育白皮書》指出，致力將國際教育向下扎根，即可及早培育具備國家認同、國際素養、全球競合力和全球責任感的地球村公民。參與規畫的教育部國際及兩岸教育司教育參事邱玉蟾表示，當時定位的國際教育，希望從小培養21世紀具有國際能力的人才。

科技革命加速全球化的腳步，大幅縮短人與人間的距離，未來人才流動只會愈來愈頻繁，不同國籍的人一起工作與生活將成為常態。如何與不同文化背景的人相處與共事，包容多元、相互理解，將成「必要能力」。美國白宮資深科技創新顧問Alec Ross指出，隨著經濟逐漸全球化，精通多元文化變得日益重要，孩子必須了解不同文化，用理解與包容來看待異國文化，未來才能成為真正的國際人才。