喜提達獲111年度地區性聯防組織運作績優獎

喜提達物流（CTW Logistics Corporation）擁有多家可同時存放公共危險品與毒化物的倉庫，此次喜提達新竹國際物流中心經新竹縣環保局推薦，榮獲111年度地區性聯防組織運作績優獎，並於11月29日接受環保署頒獎。

此次績優獎獲獎者共計6組17個單位，喜提達為獲獎者中唯一一家物流公司，該公司強調「安全」一直是喜提達的最高品質目標，多年來提供各類化學品、毒性化學物質、公共危險品的貯存與運輸等物流服務，獲得許多知名跨國企業化學品及先進材料製造商、半導體企業的青睞，致力在物流領域持續保持領先地位。喜提達物流指出危險品倉庫存放各類型化學物品，需特別重視安全風險意識，除了定期舉行危害預防應變演練以外，過去也積極參與政府消防與毒性化學物質災害演習，藉此提升危機意識以及緊急應變能力，今年代表性的活動為5月參加新竹民安8號演習，此次演習首次加入戰災融合天災，藉由演習整合軍方、政府及民間資源，達到災害防救、軍事作戰以維護人民安全之目的。

喜提達表示，除了外部活動外，該公司也不斷透過內部教育訓練、科技工具應用（緊急應變APP、毒化物洩漏偵測AGV）等方式精進安全層級，並持續提供高品質、更安全的專業物流倉儲服務。