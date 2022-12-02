義守大學盛大舉辦「山海經暨元宇宙科技論壇」成果發表

山海經與當代科技碰撞下，藉由教育的力量，掀起「東方漫威」的獨特魅力

義守大學「傳播與設計學院」聯手中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司產學合作「山海經上古神話文創IP開發」，歷時一年多統籌、規劃與執行後，於2日舉辦「山海經暨元宇宙科技論壇」成果發表會，其中電影預告片「逐鹿之戰－人間焠鍊．紫天玄篇」的首映，備受外界矚目，海基會副董事長詹志宏專程南下義守大學參加成果展開幕式，場面盛大且熱鬧。

該項發表會活動分為專題講座、綜合座談、成果展示與體驗參訪，一系列的成果展出，讓外界感受山海經與當代科技產業技術的碰撞下，藉由教育的力量，掀起「東方漫威」的獨特魅力。

「逐鹿之戰－人間淬鍊．紫天玄篇」電影預告片，集結金馬、金曲、金鐘獎「三金」水準，預告片首映備受矚目。圖／義守大學提供

「山海經上古神話文創IP開發」以中華文化藝術薪傳獎得主，同時也是義守大學數位多媒體設計學系兼任教授級專業技術教師魏滔創作的「山海經」為主軸，注入義守大學年輕學子的創意，延伸至數位典藏與加值運用、VR遊戲開發、電影拍攝、網路直播節目製播、文創周邊商品開發及藝文沙龍等形式呈現。

值得一提的是，「逐鹿之戰－人間焠鍊．紫天玄篇」電影預告片，更是集結金馬、金曲、金鐘獎「三金」幕後團隊，與義大電影與電視學系的學生共同拍攝，先前因疫情無法出國取景情況下，義守大學團隊運用「元宇宙科技藝術設計中心」裡媲美好萊塢設備等級的影音創作技術，打造科幻古裝大作；所有演員用的刀劍武器，都是由知名電視劇「茶金」美術指導賴勇坤設計，校內數位多媒體設計學系製作3D圖，由機械與自動化工程學系用3D列印技術重現道具整體的仿真度。

海基會副董事長詹志宏表示，近年，政府鼓勵臺商回臺投資，除了為臺灣帶來強大的支撐動能外，更希望投資效益可以帶動文化產業的提升，因此義守大學與中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司的產學合作成果，是「科技結合文化創意」的典範。中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司副董事長杜永盛說，對於義守大學在產學合作上的全心全力投入相當感動，尤其校方利用高規格設備與場域拍攝微電影，在影音科技的輔助下，經費、人力和時間有了最佳效益的表現，證明義守大學的教研資源，已在水準之上。藝術家魏滔驚豔的表示，義大將傳統藝術創作融入科技元素，提升文創商品的藝術價值，更讓年輕世代看見山海經之精彩，這是最重要的事。

義守大學校長陳振遠指出，「山海經上古神話文創IP開發」，由傳設學院專業教學與校內智慧科技相關領域的合作，打造「山海經2.0」，其中虛擬遊戲設計與微電影拍攝，都必須透過校內的科技教研資源結合才能完成；義大師生的創意發想，為文創產業帶來新能量、新視野，這並不是單純的產學合作，而是為歷史文化的續命和紀錄。

計畫主持人、義守大學副校長李樑堅表示，自從擔任計畫主持人以來，連結大陸台商與義守大學結合，發展前所未有的高規格計畫案，最後證明學校師生可以做出媲美業界的文創成果。