從員工變老闆 白博仁不畏疫情創業獲選勞動部創業楷模

企業主白博仁因服務多年的公司結束營業，失業的他，決定捲起袖子，毅然創業自己當老闆。他以業界多年積累的電子專業為基礎，承襲前公司部分資源，並在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的輔導下，成功渡過疫情期間原物料上漲帶來的衝擊以及種種創業初期面臨的挑戰，帶領公司穩定成長，展現靈活卻強韌的創業家精神，獲選勞動部2022年微型企業創業楷模。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部每2年辦理「微型創業楷模選拔暨表揚活動」，肯定微型企業創業者一路上克服許多挑戰，透過創業楷模的故事，讓大眾認識微型企業努力不懈的拚搏精神，也希冀激勵更多創業者，相互學習、穩定經營，並善用勞動部「微型創業鳳凰」貸款資源。

企業主白博仁(右)從勞動部常務次長陳明仁(左)手中接下獎座。圖/桃竹苗分署提供

白博仁是中度肢體障礙者，求職過程屢遭挫折，經朋友引薦下進入電子公司並就職多年，累積大量的專業知識及人脈。民國109年，前公司雇主決定結束營業並退休，他面臨失業的職涯考驗，多方考量後，決定自己當老闆，與前雇主商議承接部分資源，開設俐曜興業有限公司，提供印刷電路板銷售、電子材料批發與零售等服務項目。

白博仁開設俐曜興業有限公司，嚴謹的服務獲得客戶信賴。圖/桃竹苗分署提供

白博仁創業後積極聯繫客戶開發客源，快速交貨及嚴謹的服務獲得客戶信賴，但公司卻在業務量增加後，面臨周轉金不足的挑戰，透過勞動部桃竹苗分署協助，順利申請微型創業鳳凰貸款讓公司穩定營運。去(110)年受疫情影響，原物料價格上漲，他也透過勞動部創業研習課程與諮詢輔導，將公司面臨的挑戰，與創業顧問討論，調整營運策略，成功走過嚴峻的創業初期，帶領公司穩定成長，並在桃竹苗分署的扶持與輔導下，榮獲勞動部2022年微型創業楷模殊榮。

勞動部「微型創業鳳凰」，貸款最高額度200萬元，並提供免費創業研習課程與諮詢輔導，助創業者於創業路上站穩腳步，桃竹苗分署自106年4月至今，在創業輔導與課程服務超過14,000人次，協助533人順利取得貸款資金，想創業的朋友可多加利用政府資源，更多資訊可上微型創業鳳凰網(https://beboss.wda.gov.tw)或洽詢免費創業諮詢專線0800-092-957。