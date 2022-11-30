「2022台灣鐵道觀光交流論壇」盛大登場

以鐵道觀光、美學列車及智慧體驗推動「低碳旅遊策略」

鐵道觀光旅遊不僅是現今全球性的趨勢，世界各國也都積極推動疫後觀光。台灣近年來鐵道觀光面向也越來越多元，不僅豐富了國民旅遊的內容，未來將新引國際旅客來台透過鐵道真實感受台灣文化特色。因此，台灣鐵道觀光協會今日(11/30)舉辦「鐵道觀光發展趨勢」論壇，邀集多位鐵道、觀光產官學界的意見領袖齊聚一堂，一起探討「鐵道觀光．觀光鐵道」、「揭開觀光列車背後打造的秘辛」及「鐵道觀光之智慧體驗趨勢-影音與數據銀行之建立」等議題，並邀請財團法人中華顧問工程司周永暉董事長進行「台灣鐵道觀光低碳旅遊策略」專題演講，一起激盪共思台灣鐵道觀光的發展的下一站。

台灣鐵道觀光協會鄭光遠理事長表示，近來在台灣鐵道觀光協會會員的共同努力下，鐵道觀光產品獲得了多項肯定。無論是雄獅旅行社榮獲中華民國旅行業品質保障協會「2022金質旅遊行程」拿下「國際魅力景區旅遊組」及「金質低碳雙鐵旅遊組」兩大獎項，或是台灣高鐵以「高鐵假期-饗宴之旅」，獲得國家品牌玉山獎-最佳產品類首獎。台灣鐵道觀光的成果豐富國民旅遊的多元性，也跟國際接軌跟上低碳旅遊現況，感受台灣文化特色與生活方式。藉由此次論壇產官學界的互助合作及深度交流，提升台灣鐵道觀光的整體實力，整合地方資源，盼能讓鐵道觀光成為串連台灣各地風情與推廣特色產品的重要推手，進而帶動旅遊人潮，並活絡地方經濟。

協會技術交流委員會杜微主任委員表示，台灣鐵道觀光協會扮演政府與民間企業的溝通平台，讓產業意見得以完整向上反映，藉由協會成員間的合作打造完整的鐵路旅遊網，串聯國內各項交通運具的無縫接軌。因此作為知識共享與產業創新的發展平台，致力推動國內鐵道旅遊與其蓬勃發展，以及觀光人與鐵道人的密切接觸，並顯示台灣對鐵道觀光的重視。

因此在疫情逐漸解封、開放邊境後，為能加深人與鐵道的鏈結，以行銷台灣美景，今年論壇議題「鐵道觀光．觀光鐵道」將談論現今有哪些服務體驗能讓鐵道旅行成為一趟移動的生活美學饗宴；「揭開觀光列車背後打造的秘辛」讓我們了解到觀光列車改造背後的歷程與故事，以及如何以美學將觀光列車賦予其生命及意義；「鐵道觀光之智慧體驗趨勢-影音與數據銀行之建立」則是探討以影音及數位存取運用之便利性，以感受智慧體驗的美好。期盼藉由產官學界的意見所提出的觀察及看法，促使國人對於鐵道旅遊更深瞭解，同時宣傳低碳的鐵道旅遊、是未來國際觀光新趨勢，為國境開放後的旅遊市場鋪路，將台灣的鐵道旅遊打造為行銷國際的觀光利器。