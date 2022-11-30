創業楷模獎加冕17位海內外創業家

為了表揚創業家精神，新創總會11月30日公布並表揚國內12位、國外5位共17位華人企業決策者為2022年創業楷模得獎人，產業遍及保健食品、連鎖餐飲、半導體設備、樹脂、貿易、車用電子、車用零件、電源模組、包裝產線設備等，這17位傑出的創業家，以及創業路上相互扶持的夥伴，11月30日上午蒙總統蔡英文接見予以嘉勉，行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花則出席下午在圓山大飯店所舉行的頒獎典禮。

根據經濟部最新出版「2022年中小企業白皮書」，2021年台灣中小企業超過159萬家，占全體企業逾98%，創歷年新高，而在台灣，中小企業合計創造920萬人就業機會，堪稱台灣經濟最重要的骨幹──由新創總會表揚的「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模獎」，綜合評估創業事蹟、社會責任、經營績效及財務狀況，2022的獲獎名單已經出爐。

總統蔡英文在接見獲獎者時，除了感謝楷模們常年對國家經濟與社會的貢獻，也強調政府將永遠和企業界站在同一陣線，希望海內外楷模們持續擔任政府的後盾，不畏全球瞬息萬變的經濟局勢挑戰，立足台灣、布局全球，行銷全世界，讓台灣有更大的力量因應各項變局。

今年度獲獎的創業楷模中，產業分布廣泛，涵蓋食品餐飲、生技醫療、電子電機、汽車零件、營建工程、家具及金屬製造等，譬如長期深耕車用零件的「虎山實業」，還有將美學文化帶進居家生活的「恆隆行貿易」，都是隱形冠軍；而走過疫情，隨著消費復甦，國內連鎖餐飲的創業者大放異彩，譬如擁有麥味登、炸鷄大獅及REAL 真‧Café‧Bread等品牌的「揚秦國際」，以及成功將台灣道地早午餐文化推展至中國大陸的「晨間廚房餐飲」，和打造「Q Burger」的「饗樂餐飲實業」，掌舵者均獲得肯定。

海外楷模出列 響應南向政策搶先機

值得注意的是，2022年獲獎的5位海外創業家，不約而同響應南向政策，包括泰基電梯股份有限公司董事長林黎郎，年輕時在嘉義創業、代理電梯零件，後來前往泰國開拓市場，以誠信打拚出屬於自己的事業；接下父親的家具王國與醫療事業的震興實業股份有限公司副總裁趙禹翔，不僅穩居亞洲第一大家具廠的地位，近年更在越南興建醫院，培育當地醫療人才，同時引進台灣的醫療產業鏈；目前在亞洲地區擁有5家跨國子公司、10處營業據點的榮惠集團董事長劉世璘，不僅打進日系車廠的供應鏈，2015年開始更將觸角延伸至馬來西亞、菲律賓、越南、印尼，以回應市場需求。

還有新南向的先行者、大新責任有限公司總經理劉佳原，至今在日本市場，10台工業扇中有6到7台是大新出品，堅強實力可見一斑；以及前進越南創業的佳日科技責任有限公司董事長簡永昌，從機電設備做起，憑藉先行者優勢站穩市場，後來更跨足營建、水電及消防等業務，觸角延伸到其他東協國家。

綻放創業4大價值 朝永續淨零邁進

新創總會表示，由經濟部、僑務委員會、經濟部中小企業處指導舉辦的「創業楷模獎」，迄今已連續辦理45屆，希望藉此獎項，具體展現創業家「資源連結、典範擴散、扶植新創及回饋社會」的四大價值。

行政院長蘇貞昌於頒獎典禮致詞時，盛讚成立半世紀的新創總會，是台灣創業菁英的搖籃，而創業楷模獎更是最具指標性的創業獎項；新創總會能夠以一個民間團體的資源與力量，持續投入創業輔導培訓、法律諮詢、財務診斷、融資協處、企業領袖研習及接班傳承、地方創生等相關創業扎根工作，成效卓著；而連續45年舉辦海內外創業楷模選拔暨表揚，以703位創業楷模的奮鬥成功故事，為青年及社會樹立學習標竿，同時也能顯示其對國家經濟發展所創造的巨大貢獻。

「藉由這個選拔，更深刻體會『創業』對國家經濟提升的重要！」經濟部長王美花期盼，2022「創業楷模」17位獲獎者可以持續回饋社會、幫助弱勢，帶來正面的影響與價值；也希望企業要落實企業社會責任CSR，深化綠色永續ESG經營理念，加速導入低碳轉型的商業模式，建構永續淨零的商業模式。

【國內創業楷模得獎名單】

(依姓氏筆畫序)

綠茵生技股份有限公司董事長吳嘉峰 揚秦國際企業股份有限公司執行長卓靖倫 聖凰科技股份有限公司董事長周傳華 凱銳光電股份有限公司董事長林傳凱 晨間廚房餐飲有限公司總經理邱明正 永捷創新科技股份有限公司董事長張祐銘 恆隆行貿易股份有限公司董事長陳政鴻 虎山實業股份有限公司董事長兼總經理陳映志 品元實業股份有限公司董事長曾仁佑 頻譜電子工業股份有限公司總經理鄭智航 饗樂餐飲實業股份有限公司董事長鄭瑞賓 皇將科技股份有限公司董事長顏德新

【海外創業楷模得獎名】

(依姓氏筆畫序)