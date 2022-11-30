三輪車產業翻轉非洲交通市場 台灣經驗成就企業發展

政治大學國際關係研究中心「跨界創新與前瞻論壇」與僑務委員會共同主辦之「2022非洲市場研究菁英論壇」，於2022年11月30日舉辦第十場講座，亦是本論壇的最終場。此次以「非洲投資、貿易經驗管理挑戰」為題，由亞而特科技股份有限公司董事長王素英主講，王素英董事長原先從事射出成形、塑膠機械產業之國際貿易，市場涵蓋全球各大洲，後以汽車產業踏足非洲市場，又將印度三輪車產業帶入非洲，翻轉非洲交通市場。本次活動由「台灣非洲工業發展協會」洪慶忠理事長擔任主持人。

王素英董事長主講內容豐富、生動趣味。圖/政治大學國際關係研究中心提供

王素英董事長在台原先從事塑膠射出產業，業界尊稱其為「塑膠格格」，市場版圖涵蓋全球各大洲。主持人洪理事長亦表示：王董以一介女流之姿，不僅成功踏入充滿男人的塑膠機械市場，更開創許多台商未曾踏足的市場，其貿易之路可被視為典範。

首先，王素英董事長提出開創新市場的五大要點，第一是知己知彼，王董指出，知彼相對容易，互聯網和機票便可解決，但知己不容易，需要了解自己的優勢及極限在哪裡，才有機會踏出正確的第一步；第二是危機價值，經歷過1998年及2008年金融風暴的王董說，危機其實就是轉機，不僅可以史為鑑，更重要的是在危機中找到新的契機，轉向新產業或新市場發展，翻轉商機；第三為商業創新，觀察在地市場，做出與在地市場相異的創新產品，找到新痛點，才能在新市場中找到自己的定位；第四為共享經濟，將利潤與員工共享，並回饋在地，更可進一步轉換思考模式，將共享概念帶入產品。

本場次由台灣非洲工業發展協會洪慶忠理事長主持。圖/政治大學國際關係研究中心提供

王董也警惕在場學生及台商，進軍非洲前該如何做好事前準備。第一，可善用「政府資源」，不僅是台灣資源，更要善用非洲當地國家的資源；第二，買賣「技術」，將自身的技術賣給非洲；第三「融資運用」，以台灣為基地，善用融資擴大資本；第四「產業聯盟」，此為台灣最大優勢，可與台商先進結盟，站在巨人的肩膀上，自然就能走更遠；第五「雙向貿易」，希望台灣改變海島國家長期以來單向及單一出口的思維，與非洲發展雙向貿易關係；第六「社會關懷」，過去許多人士都認為台灣是出口導向思維，但事實上台灣人最具備的是「人道」思維，透過人道思維，在發展企業的同時，回饋非洲在地，與在地建立良好的互動關係是長久經營的主要因素。

「2022 非洲市場研究菁英論壇」相關資訊請參閱僑委會全球資訊網 –2022非洲市場研究菁英論壇 (ocac.gov.tw)。