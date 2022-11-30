2022年世界不動產聯盟「全球領袖高峰會」倒數5天

文/林宜蓁

第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會倒數計時！！睽違9年，台灣再次拿到主辦權，今年的高峰會將於12月6日到9日在高雄市漢來飯店舉辦。難得是首度以台灣的名義舉辦。高峰會執行長林國禎表示，由於台灣甫於日前放寬入境檢疫措施，入境者毋需在家隔離，因此睽違兩年的世界不動產聯盟高峰會能在12月6日順利進行，對於先前還憂心如焚的主辦單位中華民國不動產協進會(世界不動產聯盟臺灣分會)，及負責執行的高雄市建築經營協會來說，「國境解封可是放下心中的一塊大石頭」。而這項國際盛事的到來也意味著台灣就此走出疫情，準備迎接正常的生活。

執行長林國禎指出，兩個月前還不知道高峰會能否如期進行，但隨著國門開放的腳步出現曙光，籌備的成員彷彿吃了定心丸，聯繫作業自此如火如荼展開。目前已經確定共有27個分會國家、全球120多位菁英不動產界專業人士參加，包括台灣與會人員總計近5百人。日前指揮中心又宣布放寬來台僅須自主防疫，及室外口罩令鬆綁等政策，皆有助這次高峰會的成功、圓滿。

2022年世界不動產聯盟「全球領袖高峰會」將於12月6日起在高雄市漢來飯店盛大登場，記者會上與會嘉賓齊聚倒數。圖／林宜蓁

林國禎強調，這一屆高峰會因疫情擾亂著實較9年前在台中舉辦艱困，像是籌辦經費增加，就連交通安排與活動路程的規劃，因為要符合國家的防疫規定，執行也變得複雜許多。

此次多虧高雄市政府以及民間各公協會與不動產業界的大力協助，有錢出錢;有力出力，為了行銷臺灣集結公、私的力量成就了這次的國際盛事。尤其是高雄市府給了許多行政與宣傳上的支持，民間則有國內外知名大廠如：ＤＡＩＫＩＮ、ＰＥＥＢ、ＹＫＫ AP、三菱重工空調、欣巴巴、龍寶建設、上揚建設、華友聯集團、崇友實業、多城國際……等企業捐款。

世界不動產聯盟會長蘇珊‧葛林菲德Ms.Susan Greenfield(左一)非常關注高峰會籌辦進度，正專注聆聽主辦單位的說明。圖/林宜蓁

中華民國不動產協進會理事長張麗莉為了讓國外嘉賓深刻感受台灣濃濃的人情味，精細地規劃了許多深入台灣、探索台灣的行程。包括建築美學的參訪，參觀市政建設及文化考察，以及歡迎酒會、文化之夜、國際建築獎頒獎典禮暨惜別晚宴等。其中文化之夜設計嘉賓們穿著他們國家的傳統服飾參與，而大會也會提供漢服讓他們嘗試，希望透過在地文化、創意與建築展現出臺灣的地方意識。

12月7日的開幕典禮，大會將安排總統蔡英文、高雄市長陳其邁蒞臨致詞，歡迎世界不動產聯盟各分會國家成員來訪。