數位發展部數位產業署匯集眾多資安能量　打造南台灣最大資安嘉年華

由數位發展部數位產業署主辦，自11月30日至12月1日為期兩天的「資安Day-資安嘉年華」活動，於台南沙崙資安服務基地盛大登場。此屆活動聚焦提升產業資安韌性、深耕資安技術，開幕式邀請資安新秀大學生分享從比賽到專題實作產生興趣，進而決定推甄成大研究所繼續在資安領域深造的心路歷程，並由數位產業署副署長林俊秀授予沙崙金鑰匙，開啟孕育的資安新生；另外頒發證書予驗測資安產品業者、且攜手公協會代表共同宣示「公私協力，資安共進」。兩天活動透過資安主題論壇、產業資安藍圖分享、技術專題演講、物聯網資安標準推動成果發表會等，打造南台灣最專業、最具規模的資安盛會。

數位產業署副署長林俊秀(中)頒發證書給予通過資安產品驗測業者，透過國家認證機制，提升資安產品的信任度與可靠度。圖／數位發展部數位產業署提供

數位發展部次長李懷仁開幕致詞時表示，數位部除了是產業數位轉型的窗口，也是推動資安產業發展、提升產業資安韌性的窗口，「資安Day-資安嘉年華」除了是南部的資安盛會，也希望能成為資安產業與產業資安的交流平台。期許產業先進能藉此了解資安產業的能量，資安業者也能聆聽到來自產業的資安需求，形成資安產業、產業資安的發展正向循環，打造台南沙崙成為南台灣的資安聚落，以及資安人才培育的後盾。

在活動內容部分，產業資安議題除分享公協會對於提升產業資安韌性的藍圖規畫外，另外以講座形式進行紅隊演練攻防驗測的經驗分享，且由中華軟協資安長聯誼會總召集人李德財率領涵蓋金融業、製造業、醫療業、零售服務業、資安服務業及電信業等各領域逾30位國內上市櫃公司資安高階經理人，親臨沙崙服務基地，實際觀摩體驗資安廠商所展示各領域資安應用。

在資安產業活動規畫上，除邀集20家資安業者擺攤展示資安技術能量，並於「物聯網資安標準推動成果發表會」發表本年度「人臉辨識裝置」、「地震儀」、「水位計」三項資安標準，更邀請111年通過資安標準檢測的優良廠商，如聯發科、嘉因資訊、漢軍科技、西門子、商合系統、必維國際等進行經驗分享，加速推廣公部門、資通訊產業界及廣大消費者使用具符合物聯網資安標準的設備，促進我國物聯網與資安產業的發展。在資安技術探討上，安排資策會資安所多位專家以「標準」、「技術」、「服務」三大領域進行主題演講，內容包含晶片安全、CMMC、雲端健診等。

「資安好，台灣產業才能更好」。數位發展部數位產業署期望能透過此次活動，讓更多企業在數位轉型路上，對資安議題有興趣的同好，能互相交流，滿載而歸。