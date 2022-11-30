「2022 智慧商業暨物流成果發表」

商業、物流服務大躍升 經濟部助攻產業升級轉型

經濟部今(30)日以線上、線下同步方式舉辦智慧商業暨物流成果發表活動，邀請多家業者共襄盛舉，展現這一年來推動智慧商業暨物流的成果。

2022智慧商業暨物流成果發表活動由蘇文玲司長帶領貴賓啟動。

經濟部商業司蘇文玲司長表示，疫情逐漸過去民眾生活邁入常態，國內的商業服務業者同步迎來更多的挑戰與機會，國內批發、零售與物流業者在疫情中展現高度韌性，運用智慧科技在服務模式、作業流程、顧客體驗上求新求變，不僅挺過難關更在產業創新轉型的浪潮中站穩腳步，打出了好成績，依經濟部統計處資料顯示，今年我國批發、零售業前三季營收達 13 兆元、較去年同期增加 7%以上，物流業更因為電子商務交易熱絡呈現巨幅成長，今年前三季營收達 3,588 億元，較去年同期增加近 30%。

本次成果發表邀請多位零售與物流領域的業者專題分享，其中良興電子總經理賴志達以零售全通路科技運營為主題分享其轉型心法，以及在轉型變革下良興組織分工的調整歷程與人才養成的重點，KPMG 張智淵協理亦帶著大家觀測疫情後，企業如何開始省思營運目標，並分享多個 ESG 創新與數位服務案例。除此今年也安排多家合作業者分別就零售服務商模創新、物流服務智慧加值、商業服務數位轉型及倉儲應用智動升級等主題，透過分場論壇來分享推動的實務經驗，如:中天眼鏡分享如何利用店中櫃聯合行銷以及跨店聯盟售後服務，提高顧客的黏著度；新竹物流則提出數據分析人才應具備的特質，以及如何影響其內部的創新應用走向；全日物流則跟大家介紹甫開幕的大林冷鏈物流中心內，所引進的各項先進自動化技術。

今日現場亦同步展示企業如何活用智慧科技改造服務內容及創新商業獲利模式，「三創園區」利用數位券與周邊中小店家共同打造數位消費生活圈；天和鮮物結合旅遊交通與旅宿業者，共同帶動澎湖漁產的線上線下整合銷售；而準時達與米特交通所展出的「以物就人」自動化倉儲揀貨服務，以及全程溫控不斷鏈的低溫生鮮商品配送服務，更成為此次活動展示的亮點之一，咸信此次活動透過成果展示、專題與論壇分享方式，能提升國人對產業升級轉型的重視，促成智慧科技在我國商業服務的廣泛應用、帶動產業升級轉型。