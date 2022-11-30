111年林園工業區所轄工廠總體檢高階推動座談會議

經濟部工業局為協助林園工業區改善作業環境以及提升企業形象，於今（111）年初展開為期3年之「林園工業區所轄工廠總體檢（下稱林園總體檢）」，協助區內23家石化業者建立安全管理機制，導入關鍵績效指標（KPI）系統，藉由指標數據分析及量化，不斷自我檢視優化，提升工安、環保及消防應變管理量能，深根企業安全文化，於11月29日辦理林園總體檢-「高階推動座談會議」（下稱高階座談會），邀請產、官、學代表共襄盛舉，並進行經驗交流。

為期３年之「林園總體檢」於今年2月16日由經濟部王美花部長宣布推動，本次高階座談會現場及線上參與人數總計超過230位，座談會先由經濟部工業局楊志清副局長、台灣區石油化學工業同業公會曹明理事長，林園總體檢召集人蔡明曉教授擔任致詞嘉賓，後由經濟部工業局說明今年度總體檢推動成果及後續規劃，邀請林園工業區內中油公司、台塑企業、台聚集團及長春集團作為業者代表，分享今年度推動情形。

在總體檢團隊共同努力下，今年度已輔導推動55項績效指標，供區內23家石化業者參考應用，包含製程安全31項、環保18項、消防6項；總體檢團隊同時考量區內23家石化業者廠家特性、製程及規模等差異，規劃3年分批導入國際石化產業相關安全規範，量身打造適用各廠之客製化指標，今年度優先輔導林園工業區內中油公司、台塑企業、台聚集團及長春集團導入，並邀請業者於11月29日會議上向林園工業區內其他石化業者分享成果，互相觀摩學習，交流意見。

最後於會議中，經濟部工業局楊志清副局長感謝參與總體檢的機關代表、專家學者及業界先進，對林園工業區的工安、環保及消防應變管理的重視，並期勉企業高層無論在面對各類型的產業競爭，應時刻將工安環保視為第一要務，持續落實自主管理及稽核，挹注足夠資源及人力，落實技術、設備及應變管理等各項作為，並滾動式檢討持續精進及改善，才是產業邁向永續經營的根本作法。