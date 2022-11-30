搶救地球!中大舉辦環境綠能與碳捕存論壇

獲台電、台塑石化、中油、中鋼、亞泥等30餘家企業響應簽署倡議書

面對地球氣候變遷所帶來的嚴峻挑戰，身為台灣氣候、地科與太空研發成果最顯著的國立中央大學，具備環境綠能與碳捕存學研能量，為強化產、官、學界資源鏈結，倡議加速投入環境綠能與碳捕存科研發展，特於今(30)日舉辦「環境綠能與碳補存科技論壇暨倡議簽署」，邀請學研專家與產業代表齊聚一堂，共同承諾為淨零減碳永續發展貢獻心力。

中央大學校長周景揚率先簽署倡議書。圖/傅秉祥

本次簽署活動獲得產業界30家企業熱烈響應，其中包含台電、台塑石化、中國鋼鐵、台灣中油、亞洲水泥、中石化、永豐餘工業用紙、中華紙漿、榮成紙業、群創光電、東和鋼鐵、宏致電子等，是近年碳排企業參與最多的減碳倡議活動，顯見淨零減碳議題深獲企業重視，相關科研發展與政策研擬已刻不容緩。

論壇展場擺放了二氧化碳捕獲、封存與再利用(CCSU)流程示意模型，讓參與人員更了解如何運用現代科技減少碳排放。

本次論壇由中央大學校長周景揚開場，特別邀請經濟部能源局副局長李君禮、中央研究院院士劉兆漢與中大學術基金會董事長蔣偉寧教授擔任倡議見證人，與30家企業代表共同進行倡議書簽署儀式，響應將為研發淨零科技、共享綠色資源以及促成產業轉型投注熱情與一己之力，會中並邀請中央研究院劉兆漢院士擔綱主講「永續環境專題」講座，並精心安排「研發圓桌論壇」，特邀中大環境研究中心、碳封存及地熱研究中心、地震災害鏈風險評估及管理研究中心、環境監測技術聯合中心、亞洲影響力衡量與管理研究總中心，與來賓共享最新環境發展與碳捕存科研成果，暢談淨零碳排科技發展趨勢。

中央大學校長周景揚於環境綠能與減碳倡議書簽署儀式中表示，呼應甫於埃及落幕的第27屆「聯合國氣候變化框架公約」締約國大會（COP27），在2050年達到淨零排放，將地球升溫幅度控制於攝氏1.5 度內的目標，我國政府也響應並公佈「臺灣2050淨零排放路徑」政策，推動能源、產業、生活、社會四大轉型目標，中大在數年前已經開始承諾 2030 校園排碳減半的活動，這次舉辦的科技論壇與倡議就是我們以學研行動號朝產業與社會共同攜手前行的實踐。再者，中大具備獨步全國的氣候、地科與太空科研前瞻技術，透過本次論壇與倡議簽署，與產業共同凝聚淨零碳排的決心和永續發展的共識，希望透過產官學研共同努力，以行動實踐並成就淨零碳排的目標。

與會數十家知名企業聯署倡議書。

論壇現場並特別規劃展示中央大學二氧化碳地質封存及封存安全監測系統、微電網能源管理系統、先進電化學儲能技術、空氣品質變異分析及衛星遙測診斷暨懸浮微粒應用分析、衛星訊號於任意地形之多路徑追蹤模型、社會影響力評估報告、地震災害鏈風險評估、地下環境分析模式平台軟體等30項淨零碳排相關前瞻技術，受到現場來賓與參與師生熱烈關注。未來中大將延續本次倡議精神，持續研發前瞻淨零碳排科研成果，協助產業縮短淨零轉型之摸索期、加速轉型進程，共同克服氣候變遷的挑戰，落實ESG永續發展願景。