第 8 屆「百萬創業夢 在地原鄉心」頒獎

111 年再添 20 組原住民族新創企業家

原住民族委員會今（29）日於行政院新莊聯合辦公大樓北側綠廊舉辦第 8 屆「百萬創業夢 在地原鄉心」頒獎典禮，由原民會夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod 主任委員親臨恭喜新出爐的20 組新創企業家。活動主視覺及開場影片由本屆創業團隊全偉義設計，「山的輪廓、海的流動、8 的數字拔地而起」，代表第 8 屆 是臺灣這片山海孕育的新生命力。同時活動現場展示了本屆優勝團隊各類原住民族文創商品、農特產品等實體展品，展現原住民族產業的多元創意及無限可能。

夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod 主任委與20 組新創企業家團隊及出席貴賓合影。圖／原民會提供

本次創業團隊內容涵蓋傳統技藝、影像拍攝、部落遊程體驗外，並另有不同以往的原住民族殯葬禮儀服務、室內裝潢設計、私廚鐵板燒等產業，以及發揮農產品循環經濟最大價值為理念的新提案。例如：泰雅族的田稑杞帶上自身室內設計工程專長返鄉創業；阿美族的潘李采薇以桑葉茶製作，給予消費者全新無咖啡因的茶飲享受；排灣族的目尼．杜達利茂藉由部落傳統農食，讓大家以正確的觀念，學習、了解山村保種人的智慧，皆為提升原住民族產業價值能見度及多元性的最佳典範。

活動開場結合了原住民族傳統祈福儀式。圖／原民會提供

夷將 Icyang 主委表示，原民會從 104 年開始推動「百萬創業計畫」以來，迄今已扶植 160 位原住民族創業者圓夢。本屆 20組創業團隊除了提供最高 100 萬元的創業獎金，更以多樣的經營事業培訓課程，及顧問與業師實地訪視諮詢輔導，給予企業創業最需要的資源，期許團隊未來在經營事業創造企業利潤的同時，亦帶動族人就業機會，創造共享共榮的部落經濟。 夷將 Icyang 主委進一步提到，原民會透過各項經濟發展計 畫，提供族人創業最強的支持力量，協助族人站穩腳步、實現創業夢想，進而打造原住民族企業的競爭力，開拓原住民族產業永續發展的創新動能。