循環經濟新解方「黑水虻」 拯救地球暖化、糧食危機的尖兵

近年全球越發重視循環經濟議題，循環經濟（circular economy）是一種再生系統，藉由減緩、封閉與縮小物質與能量循環，使得資源的投入與廢棄排放達成減量化的目標。循環經濟有很多不同的定義，但最終目的都期待能為地球帶來真正可永續發展、零浪費，並與環境資源共生的未來，而引居山林的退休昆蟲系教授石正人，發現黑水虻這個不起眼的蟲子，將成為落實循環經濟的新解方。

在頭城的山巔，一座如同蜻蜓般飛翔的建築，點綴上波光粼粼的泳池，在綠意環繞的山林間，形成了蜻蜓點水的樣貌，這個地方，取名為「蜻蜓石」。其中的「蜻蜓」，象徵著在這片山頭自在飛舞的輕盈身影，「石」則來自昆蟲系教授石正人的姓，這個退休後開啟的第二人生，帶著他走向一畝從未耕耘過的神奇夢田。

宛如蜻蜓一般的蜻蜓石民宿佇立於頭城山上，是石正人與妻子一同打造的夢想之地。圖/幸福綠光出版社提供

石正人教授儘管已離開教職多年，卻因為黑水虻，石正人再度開闢了山間實驗室，用畢生研究的學識和經驗，不僅將這隻蟲摸得熟透，更藉由觀察其生長，慢慢改良並開發出「黑水虻塔」不僅可以解決人類廚餘及生物廢棄物的棘手問題，同時，還能幫助農、漁、牧業，形成最具生態價值的循環。更值得關注的是，牠極有可能成為拯救地球暖化、糧食危機及生態浩劫的尖兵。

黑水虻看似不起眼，不僅會吃廚餘，蟲體滿滿的蛋白質、油脂，是雞隻、動物最好的大餐，也是生質柴油的優質原料。圖/幸福綠光出版社提供

黑水虻：動物最好的大餐，生質柴油的優質原料

從一把鋤頭開始，石正人教授的文人之手，走進了刨土種菜的世界、石正人順應著周遭環境，揭開了有機農場的序幕，堅持不灑農藥、不用化肥，他和昆蟲、動物們，一起享用著天地的恩賜。隨著土地越買越大，一段偶然間在澳洲民宿的美好體驗，讓他起心動念想蓋棟屬於自己的民宿，於是，邊種菜邊經營民宿，成了他55歲之後的生命核心。原本每周要當苦力挖洞埋廚餘的他，有一次把廚餘放到忘了，等聞到臭味去查看，才發現密密麻麻的蛆，把廚餘吃到只剩半桶，這個別人看了會驚聲尖叫的恐怖景象，卻成了他眼中如獲至寶的意外驚喜。

農場雞隻享受黑水虻蟲蟲大餐。圖/幸福綠光出版社提供

蜻蜓石：兼顧生產、生態、生活，自給自足的小宇宙

石正人他開始研究這隻蟲，才發現牠名叫「黑水虻」，這看似不起眼的傢伙，竟是寶貝，不僅會吃廚餘，還全身都是寶，蟲體滿滿的蛋白質、油脂，是雞隻、動物最好的大餐，也是生質柴油的優質原料；蟲糞和蟲蛻，又可做為農場植物的天然肥料。黑水虻的出現，讓蜻蜓石民宿，自然而然形成了守護環境的生態圈，生活在其中的人、蟲、植物、動物，從農場的「生產」、「生態」保育，進而達到改善「生活」的目的，這「三生」理念，不僅創造出蜻蜓石的獨特價值，也讓石正人重拾研究熱情。

「蜻蜓石」民宿夜景。圖/業者提供

「蜻蜓石」以有機農業結合綠生活民宿，以有機、永續、生態循環、生物多樣性等概念，落實於種植農作物、培育研究黑水虻、飼養雞隻以及提供優質膳宿等層面，不僅自身實踐SDGs理念，也善用其環境致力推廣食農教育，讓更多來訪之民眾及住客皆能感受到永續的生活、生態與生產，進而累積最佳教育宣導機能。