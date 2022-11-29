新北市府翻轉五股夏綠地 專書影音上架

新北市政府出版五股夏綠地紀實專書《改變的勇氣－垃圾山大變身》紀錄了新北市政府如何在二年內讓垃圾山大變身的心路歷程，團隊秉持「勇氣、協調、合作、效率、信念」五大核心理念，推動執行「擴大五股試辦計畫」，二年期間以跨局處攜手合作，以超高效率完成不可能的任務，讓五股重現風采。如今五股夏綠地這片土地已是合法廠家整齊有序的經營，並能讓在地居民安心散步的好地方。

《改變的勇氣－垃圾山大變身》人物專訪影音，可至新北市城鄉局Youtube播放清單中觀賞。圖/翻攝網路

五股夏綠地紀實專書《改變的勇氣－垃圾山大變身》，透過深度專訪25位核心及前線人物，包含市府團隊成員、五股在地廠家以及專家學者等，將執行過程中所遭遇的困難與挫折，及讓人印象深刻的故事彙編成冊並拍攝製作短影音節目，邀請民眾以文字結合影音的形式，了解政策執行過程不同角度的看法與心路歷程。探討市府團隊集結22局處共同合作展現執行力高度，如何與1200位地主接洽聯繫、輔導677間廠家，讓179間廠家合法化，因地制宜擬制新規，創造雙贏局面。看見在地廠家從被動了解政策到主動配合計畫想法上的改變，公、私部門協力「搬山」、「填海」一起翻轉五股夏綠地。

《改變的勇氣－垃圾山大變身》人物專訪影音已上架至「新北市城鄉局Youtube」可至平台撥放清單觀看5大系列專訪影片，專書可於五南書局、國家書店或於線上通路購買，邀請您透過文字與影音看見翻轉五股的感動，了解五股重生的故事。