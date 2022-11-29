桃竹苗分署職能導向課程 助求職者就業 創業全到位

半導體退役主管學飲料職訓 一圓創業夢

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為有效且即時解決產業缺工及待業者轉職的需求，自即日起開放112年度職業訓練課程招生，課程有電腦輔助精密機械、ERP企業資訊系統設計與手機應用、商貿與智慧物流實務等117種職類課程，歡迎失(待)業民眾免費報名參訓！

39歲的楊勝傑，研究所畢業後即進入半導體產業工作，一待就是十五年，已擔任課長的他，考量年紀漸長體力不堪日夜輪班的工作性質，加上想一圓創業夢，決定放棄人人稱羨的優渥高薪，毅然報名桃竹苗分署開辦的「時尚飲料輕食專業班」重新開始。結訓後的楊勝傑成功創業開了一間飲料店，扎實的職前訓練讓他即使從零開始，也能在平日的原物料挑選、品牌企劃、店鋪設計及飲料口味研發上都能獨當一面，成功創出別具一格的飲料品牌且穩定經營。

桃竹苗分署長林淑媛表示，桃竹苗分署為使人才供給與產業發展需求更為貼近，致力於推動「職能課程發展與職能導向課程品質認證」課程，希望透過認證機制為職業訓練的成果把關，以確保結訓學員的所學能符合產業及勞工就業力的需求。以「時尚飲料輕食專業班」為例，除了在課程中學習基本的咖啡、茶飲品、果調製作，也加入坊間飲料餐飲店常見的手工點心及輕食教學，還安排了開店創業所需的管理實務及創業模擬實習，使課程內容連結產業職能，從課程分析、設計、發展、執行到評估，皆契合產業需求、貼近實務需要。

桃竹苗分署112年職前訓練課程自即日起受理報名，歡迎15歲(含)以上具工作意願且想提升工作技能的民眾踴躍報名，相關資訊可至桃竹苗分署官網或台灣就業通職前訓練整合網查詢報名，另可電洽(03)485-5368分機1602~1641或(03)464-1162分機7282~7296。