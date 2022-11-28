人才數位轉型迫在眉睫　iPAS銜接未來專業人才

全球數位浪潮推動臺灣產業轉型，數位轉型是企業因應未來國際競爭及邁向數位經濟之共識，而人才則是產業推動數位轉型及創新之關鍵。為加速補充產業跨領域具實作能力之專業人才，經濟部工業局105年開始推動辦理產業人才能力鑑定(iPAS)考試，由經濟部發證、教育部認可，產業界大力支持的iPAS能力鑑定，結合超過產學團體推動，依據鑑定項目專業委員會，共同命題優化考試制度。透過能力鑑定，更能適度引導學校調整課程教學，對焦產業需求，並且鼓勵在校學生報考並規劃鑑定相關學程，促進教訓考用正向循環，培養符合產業及企業推動升級轉型所需人才，讓產學快速接軌。

21項師級人才標準，篩選1萬8千名能力合格專業人才

截至目前已有「電子通訊類、資訊類、智慧機械類、綠能科技類、生技醫藥類及跨領域」等6大專業領域21項專業工程師初、中、高級考試，已累計引導超過13萬人次學習產業所需能力，並篩選超過18,000名能力合格產業專業人才。經濟部工業局陳佩利副局長表示，產業人才能力鑑定(iPAS)已成功鏈結產學研，將持續依產業需求培育出產業升級與數位轉型所需之人才，共同創造企業、學校、青年三贏的局面。

鏈結iPAS實習計畫，讓學生畢業即就業

為協助學生於畢業時即擁有企業所需之專業能力，自110年起透過補助企業方式培育人才，由企業開立優質職缺，協助企業依實際需求量身規劃與設計完整優質實習訓練計畫，並優先培育大專校院高年級學生或企業內部員工。培育後，輔以iPAS做為公正客觀的鑑定機制，藉由政府與企業資源相輔相成，共同養成企業所需數位人才，進而加值留用為企業帶來實質效益。開辦至今，已有74家次企業，共培育超過1,200名數位人才，平均留任率超過六成。以德明財經科大學生曹同學為例，大四至帝商科技實習，透過公司規劃完整培育課程，與業師教導後，已成功考取行動裝置程式設計師，並獲頒發1,500獎勵金，曹同學因實習進而了解公司業務，畢業後選擇留任，受到公司認同專業能力並勝任軟體測試助理工程師。

擴大職場專業力，在職者加薪又升遷

工業局結合公協會及產學團體，共同發展超過87門線上數位課程，同時因疫情影響而加速數位學習之推動，工業局所提供的數位課程資源，更協助企業在疫情嚴峻之際仍可完成培育人才之工作。迄今，累計已培育超過7,000人次的數位人才，例如緯創集團即運用iPAS數位課程，在職員工同時也是智慧生產工程師獲證者的賴先生表示，透過公司積極推動員工觀看iPAS線上課程及參與內部實體培訓課程，獲證後公司不但頒發萬元獎金勉勵外，更肯定其專業能力因而榮升管理職位。

執行7年來，協助具iPAS證書之獲證者初次就業率平均達90%以上，平均初任薪資也高於勞動部份初任人員10%以上。近九成企業認同iPAS獲證者較擁有較佳專業能力，且肯定iPAS證照之代表性，期許並鼓勵員工參與iPAS考試，以增進自身及企業競爭力。歡迎青年報考iPAS，邀請學校、企業加入認同，並共同培育數位人才，更多相關資訊歡迎至「經濟部產業人才能力鑑定推動網」：https://www.ipas.org.tw

免費iPAS數位課程 為產業培育數位轉型即戰力

延續三年之久的新冠疫情，儘管帶來許多負面衝擊，但卻也成為刺激數位化進程超前部署的主要因素。由於從企業到個人，全都有提升數位素養的需求，經濟部工業局特別規劃了iPAS專業數位課程，以ADDIE模式進行數位人才需求分析(Analysis)、課程設計(Design)、課程發展(Develop)、執行(Implement)到成效評估(Evaluate)完整規劃過程，藉以確保人才所學習到的數位能力符合產業需求。

瞄準3大能力類型，滿足產業轉型需求

iPAS專業數位課程依據產業數位人才能力需求調查報告結果，開發「數位核心」、「數位趨勢」及「數位科技」三大類型課程。「數位核心」課程內容是針對數位人才所應具備之共通、基礎數位知識能力進行開發；「數位趨勢」則是針對各專業領域之數位化發展趨勢與應用進行介紹說明；而「數位科技」則是結合iPAS能力鑑定，依評鑑主題或內容所發展之課程。為確保數位課程內容確實符合學習目標，每一門課程之最終產出均由數位課程諮詢委員或領域專業委員審核通過，以確保數位課程品質，並滿足產業轉型所需專業能力。

數位課程+評量演練，培育人才7千人次具數位素養

為幫助更多學習者掌握產業轉型精髓，除推動大專校院運用iPAS專業數位課程作為補充教學外，也同步推動企業充分善用這些課程，以做為組織數位轉型之工具。另為評估學習成效，每一門數位課程皆提供測驗評量，藉以評量學習者是否充份了解課程內容。至今已累計70門數位課程，培育超過7,000人次的數位人才。 iPAS數位學習課程皆免費提供給具教學需求之學校、欲培養數位人才之企業和有興趣學習之民眾，以期提升學習者之數位素養及專業能力，並可於學習後，對接iPAS專業能力鑑定考試。更多iPAS數位課程資訊請見：https://ipas.surveycake.biz/s/r1GKo

免費線上數位課程，有效升級數位專業能力。圖╱工業局提供

iPAS人才庫-不受學歷限制，建立專業級人才資料庫

「為企業找人才‧為青年許未來」，是經濟部工業局執行產業人才能力鑑定(iPAS)一直以來積極追求的目標，冀協助更多具備實務專業能力的青年進入所屬產業貢獻所學，為企業找到最適合的專業人才。

人才有口碑，推動企業以證書取代學歷

取得由經濟部發證的iPAS獲證者，具備專業力高、工作上手快及學習力佳三大特點，經調查近九成企業認同iPAS證書具專業代表性，亞旭電腦林協理表示「私校生擁有iPAS證書，起薪將等同於國立大學。」與亞旭長期合作的景文科大電資學院陳一鋒院長也表示「iPAS是一個讓私立學校翻身的很好機會。」因為理論與實務兼具的鑑定考試，不但考起來得心應手，有iPAS光環加持，再透過登錄專屬iPAS獲證者的人才庫中，再也不怕會被淹沒在人力銀行海選履歷的過程中。至今，iPAS人才庫則已收錄超過2500筆中高階人才履歷資料庫，今(111)年更已協助廠商找到超過1千名的優秀專業人才，讓企業可在搶才競爭中，以精準迅速的方式獲得理想、專業優質人才。

超過3千家次企業響應，搶攻好人才

105年至今，提供人才庫、產學交流等多元媒合活動，已累計推動超過3,300家次企業加入認同iPAS行列並承諾優先面試聘用加薪獲證者。3D列印大廠揚明光學陳昭舜協理表示，「iPAS的鑑別度相當高，拿到證照的同仁可以讓公司省下超過50%的培訓時間。另就平均表現而言，獲證者的工作效率也明顯較高」。因此，揚明光學釋出相當大的善意，以薪水高於平均10%以上的水準，提供通過iPAS的獲證者更好的就職選擇。

面對產業人力市場的現況，找到人才儼然已是企業經營的一大挑戰，而找到具專業度的優質人才更是困難。iPAS人才庫將會成為企業挑選菁英的首要必訪之地。更多iPAS人才庫資訊請見：https://www.ipas.org.tw/Talent/Index.aspx

免費加入企業認同，享多元服務。圖╱工業局提供

玟揚精密-用iPAS機制提前預約人才，養成穩定人才鏈

成立於1998年的玟揚精密，是由董事長嚴仕育在內的5位股東共同創辦，昔日偏郊小廠，如今已成長為半導體模具、治具開發及高粗厚加工的ODM廠，擁有破億佳績，今(111)年更一舉拿下台中市政府工商發展投資策進會所主辦的金手獎殊榮。

董事長親作表率通過iPAS考試

近年因少子化的影響開始加劇，嚴董事長有了危機意識，玟揚積極串聯勤益科大，在機械系教授林岳鋒的協助之下，投入產業人才培育計畫，並於今(111)年鏈結教育部產業學院計畫，進一步申請經濟部工業局iPAS數位人才實作培育補助，加速人才數位素養的提升，為培育人才建構最完善的環境。

透過參與iPAS數位人才實作培育補助，依iPAS人才規格及考試內容規劃培育課程，學校老師教導理論知識，玟揚業師教導實作演練，勤益科大學生落實250小時的課程學習，在職員工則參加380小時的實作培育。兩組人馬經過為期約2~3個月的訓練之後，共有13位順利通過「工具機機械設計工程師」iPAS認證考試，其中就包含了親作表率的嚴董事長。

打造主動學習氛圍，提升員工能力並留住人才

「iPAS的認證對於人才能力的辨識度相當高，所以只要是獲證者，我們都願意給予最好的條件來聘任或獎勵。」嚴董事長強調，iPAS獲證者不僅能快速上手，大幅縮短企業端的訓練時間，而且具備主動學習的特性，也讓玟揚不吝祭出優渥條件，像是取得證照的學生之任職，將高於一般薪資水準10%左右；在職員工通過考試，也會頒發8,000元的獎勵金，同時更會安排升遷，讓員工感受到公司的重視。

玟揚精密鏈結iPAS培育企業轉型所需人才。圖╱工業局提供

天工精密-以iPAS為引，打通企業與學校的連接通道

一顆顆渾圓的鋼球，在製造業領域扮演重要角色，許多工具機裡頭都可以見得到，目前全世界能穩定提供優質鋼球的廠商不多，而其中一家就在台灣，那就是堪稱隱形冠軍的「天工精密」。

攬才、育才、留才一條龍，創造留任率100%

「我們早在10年前就已經開始進行數位優化。」天工精密總經理林筱婷表示。為了贏得更多客戶的信賴與支持，天工花了不少時間與資源在數位優化上，公司共有300多部生產設備、24小時不停運轉，這樣的規模不可能全都靠人力完成，必須搭配同仁們數位素養的建立，整體的營運效率才能有顯著提升。因此一聽說iPAS推出「數位人才實作培育補助」，林總經理第一時間就交代要報名參加，希望能藉著產官學三股力量統合起來的補助計畫，挖掘出即戰力的數位人才。此次，透過iPAS計畫的培育後參與「智慧生產工程師」能力鑑定考試，天工首次就以高於全國獲證率的優質成績展現了培育成果，同時天工也認同通過iPAS的獲證者具專業能力，因此提供近5,000元獎勵金以示鼓勵。

鏈結虎科iPAS實作場域，消弭學用落差問題

「這次從虎科過來實習的學生有6位，目前全數都留任成為天工的一員。」談起留任率達100%的培訓成果，林總經理顯得相當滿意。與其合作之虎尾科大李孟樺教授更強調，虎科是iPAS「智慧生產工程師」能力鑑定的認同學校，校內就有「精實智慧製造實驗室」培訓場域，已經可以相當程度降低學用落差的問題，如今再加上與企業端攜手共同培訓，帶領學生發揮所學，並縮短達到上手標準的訓練時間，整體來說是三贏的局面。