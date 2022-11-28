朝陽科大「IEEE社會科學與智能管理國際研討會」揭幕

由朝陽科技大學人文暨社會學院主辦的「第二屆2022 IEEE社會科學與智能管理國際研討會」揭幕。本屆主題為「變化世界中的社會科學」，將社會科學與智慧管理交織在一起，為變化中的社會開闢了道路，並為進一步探索和對話開闢了新的問題與挑戰，當天展開兩場專家座談，並邀請產學研專家及學者發表論文，分享智能管理研究心得及實務經驗，獲得各界好評。

與會印尼、印度及挪威等12國學者，均十分肯定朝陽科大辦理本屆IEEE社會科學與智能管理國際研討會。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明強調，新科技發展改變了人類生活，更為人文及社會科學領域帶來深遠的影響。本次IEEE研討共計來自挪威、美國、秘魯、義大利、立陶宛、拉托維亞、馬來西亞、南非、印度、印尼、日本、越南等12個國家的學者參與，大會共收到投稿183篇，入選論文130餘篇，這是社會科學與智能管理可持續發展領域的新起點。

擔任大會名譽主席的朝陽科大副校長賴奎魁，代表歡迎與會專家學者齊聚朝陽研討。圖／朝陽科大提供

會中受邀主講者之一的美國史丹佛大學語言中心Philip Hubbard博士分享以「從經驗教訓中建立原則」為題，探討從技術介導的語言學習的理論、研究和實踐的交叉中吸取的經驗教訓，一系列的新興技術應用，令人印象深刻。此外，另一位主講者瑞典KTH 行政學院創新總監Mr. Niklas Gustafsson則以「對創新、轉型和領導力的需求」為題發表專題演講，闡述世界各地的國家、公司和個人今天都面臨著巨大的挑戰：氣候危機、經濟、政治和人口變化、數位轉型和自動化，組織將創意轉化為新的或改進的產品、服務或流程，在所有行業和領域，創新是可持續經濟增長和繁榮的基石。

朝陽科大人文暨社會學院院長李玲玉希望透過本屆IEEE國際研討，展現學術研究力，為人文社會領域開啟新里程碑。圖／朝陽科大提供

朝陽科大人文暨社會學院院長李玲玉表示，朝陽連續6年進榜英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，人文暨社會學院亦持續結合各系專業學群之優勢作為研究累積方向，提高研究發表之質量。本屆IEEE社會科學與智能管理國際研討會成功舉辦，不但展現了學術研究力，更為人文及社會領域開啟新里程碑，向頂尖邁進。