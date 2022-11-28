東海大學第35屆董事長獲教育部核定通過 新任董事長吳清邁將與校長張國恩攜手面對少子化衝擊

東海大學第35屆董事會決議推選吳清邁董事擔任董事長案，經教育部核定後正式通過。續任董事長的吳清邁表示，他對於東海有很深的期許，堅信東海可以維繫創校時聯董會所重視的教育理念，重振基督教核心的教育價值；更期許與張國恩校長一起推動行政革新與開源節流，對抗少子化的衝擊，共同創造屬於東海大學的榮耀。

東海大學於今年5月正式通過第35屆董事會改選，並推舉第34屆董事長吳清邁續任董事長，11月21日正式獲教育部發文通知核定通過。續任的東海大學董事長吳清邁為東海校友，自東海經濟系畢業後即赴美深造，獲哈佛大學經濟學博士學位。期間曾在華盛頓世界銀行（World Bank）實習兩年，又在哈佛大學法學院國際稅務中心教授經濟學三年。1977年學成後，服務於金融界，長達35年。曾任職紐約華爾街摩根銀行（JP Morgan），負責亞太地區經濟分析等業務，1985年擔任副總裁，派駐香港，負責開發中國大陸之業務。1990年返台，服務於中國信託集團、荷商ING集團、澳商麥格理集團，曾擔任台灣區總經理等職務。

吳清邁不僅學經歷豐厚， 1995至2006年間就曾擔任東海大學董事，並於1998～2004年間擔任董事長。2002年獲邀出任美國亞洲基督教高等教育聯合董事會（United Board / 簡稱「聯董會/UB」）董事；更於2006至2010年榮任聯董會董事長，為該會百年來唯一的一位亞洲籍董事長。

吳清邁家學淵源，父親為東海大學第二任校長吳德耀博士，吳清邁於1947年出生於美國紐約，八歲時，即跟隨參與東海創校的父母舉家遷台。回台後，就讀東大附小、懷恩中學，隨後畢業於東海大學經濟學系，是名副其實的東海第一代子弟。由於東海初創，舉凡制度規章之創立、聯董會對基督教大學理念之落實，皆為吳德耀校長一一擘劃，尤其注重樹立自由學風，重視學術發展，締造了東海獨特而卓越的校風，也因此對吳清邁影響頗深。

吳清邁長年關心高教發展、熱心公益，曾任台灣上櫃科技公司獨立董事、法院指派之公司重整人，參與太平洋盆地經濟理事會、太平洋經濟合作理事會，又曾擔任數個台灣與鄰國雙邊商業合作理事會秘書長等職。鑑於台灣電力長期不足，而建築用電又以空調為最大宗，特於2014年引進國外空調減碳之新科技，分別在台灣及印尼創立「新綠節能公司」，期為環保減碳盡一份心力。

2019年，吳清邁獲選為東海大學第34屆董事長，如今再以高票獲選連任，成為東海大學第35屆董事長。他強調，任內必將盡力支持新任的張國恩校長要翻轉教學為學生的自主學習模式；加強東海傳統的博雅教育，勞作教育及國際視野；透過縮減專業課程和擴大跨領域通才學習及產學合作空間來提升學生就業能力；在重視「大學社會責任」中推動東海邁向有永續特色的「未來大學」。