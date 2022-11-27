第七屆商業服務創新獎頒獎特設環保綠能與永續發展獎

疫情籠罩影響商業服務業發展近三年，但台灣服務業仍然以創新發展昂首前進，由社團法人台灣服務業發展協會所舉辦的台灣服務創新獎已步入第七屆，今年獎項的亮點是增設了環保綠能與永續發展獎。

商業服務業品牌五項關鍵的創新行動，分別為：商品創新丶服務創新丶店格創新丶行銷創新與業態創新，商品與服務創新是服務業創新的基礎項目，打造商業門市亮麗的風景線；行銷創新與店格創新則使品牌得以走進更多顧客的視野，而最為重要的就是業態創新，這是行業世代交替丶迭代更新的關鍵力量，使品牌奠定長青基業。

從第三屆創新獎開始，評審團著眼趨勢發展與潮流的轉變，於是倡議每一年因應時勢增設特別獎，是台灣服務創新獎保持獎項本身的創新活力。

近年ESG經營議題走入企業，使企業經營關注的焦點著眼於中長期。ESG目的在實現聯合國所發佈的17項永續經營價值（SDGs)，其實ESG指的是三件事，即E/Environmental環境、S/ Social社會和G /Governance公司治理，公司治理要靠內外部合力，對內給予同仁優質的工作環境；對外要建立外部諮詢機制，如獨立董事丶會計師丶律師⋯等，俾益企業持續創造永續價值。因此今年台灣服務創新獎特別增設環保綠能與永續發展獎。

榮獲環保綠能獎的是台灣龍盟所開發不用砍樹的石頭紙和Owen Chen陳奕良設計師重組海洋廢料和二次輔料，讓廢料再現輝彩；獲得永續發展獎的是全球社會創新毛孩優鮮，將超市剩食結合再生業者轉化為寵物零食；以及CCIFT法國工商會以商會的力量致力ESG推廣。

第七屆台灣服務創新獎共有七大項目31位得主，其中最受矚目的就是業態創新獎，僅有三名得主，中華海洋生技HI-Q褐藻生活館以科技養殖直達餐桌的方式，保障消費食安；BUBU ART CAFE將傳統美術教室搖身一變，成為咖啡館丶手創店和美術教室三合一的網紅名店；微生活知識科技則致力NFT技術應用，不神秘也不神化，致力應用創新。

評審團主委，同時也是社團法人台灣服務業發展協會理事長姜長安指出：今年得獎企業都是亮點，例如：商品創新中老店易牙居精心推出冷凍調理食品；服務創新康博診所讓醫美服務再升級；店格創新怡客咖啡新形象成功年輕化；行銷創新浪花捲從夜市到商圈經營全新客群⋯，創新正是商業服務業創收的源頭活水。

第七屆台灣服務創新獎頒獎典禮結合社團法人台灣服務業發展協會會員大會，200家企業齊聚一堂，觀摩學習今年創新獎得主的創意，更能跨界交流合作，促進彼此的商機，是商業服務業一年一度的年度盛事。