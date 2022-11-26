111全國工科技藝競賽頒獎典禮圓滿落幕

全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽頒獎典禮，於111年11月25日假南港展覽館2館7樓星光會議中心辦理，教育部潘文忠部長、教育部廖興國主任秘書、臺北市政府陳志銘秘書長、臺北市政府教育局曾燦金局長全程參與頒獎典禮。 配合中央防疫措施，大會更提供111工科賽典禮版專屬訂製口罩，用色鮮明活潑，展現蓬勃朝氣。 現場師生滿座，並集結眾多廠商、家長會、校友會出席，場面盛大。

111工科賽頒獎典禮主辦機關與承辦單位及執行團隊。圖/南港高工提供

頒獎典禮由執行學校臺北市立南港高工承辦，共計28個職種，由全國132所高級中等學校共984位選手中，頒發172座個人金手獎與281位優勝名次。曾燦金局長致詞時表示：各位選手獲獎機率大約46%，努力終有成果；沒有得獎也不要氣餒，各校選手已經是選拔出來的菁英，再做一些修正就能更完美。命題及評判總召集人鄭慶民院長致詞時表示：本屆競賽場地、設備與過程非常順利，感謝所有協辦單位並勉勵所有辛苦的選手。教育部潘文忠部長致詞時表示：非常期待參加本屆工業類技藝競賽頒獎典禮，也因108課綱以來持續優化技職教育，要讓選讀技職的孩子在國內外開展視野、一展所長。

本屆頒獎典禮用心規劃， 本次競賽活動親善大使「熊讚」，在頒獎典禮現場歡迎與會參賽師生與貴賓。開場則邀請臺北市立中正高中舞蹈班擔綱演出，舞名為「肢」，寓意工藝追求如天空翱翔之鷹的精準，並透過舞者們的走位與動作，展現如工藝般的肢體雕塑之美，並對工業類參賽師生長期犧牲奉獻投入培訓，獻上最高敬意。

111工科賽全體金手獎第一名大合照。圖/南港高工提供

本年度由教育部設計的工業類會旗，以老鷹的精準、動向作為競賽精神，搭配典禮現場播放的「老鷹之歌」背景音樂，極富巧思。活動中更首創參與競賽的選手師生、邀請與會的貴賓（含贊助廠商、各校校長及貴賓）共同參與兩階段摸彩；單項最大獎為光陽工業股份有限公司贊助之總價高達9萬元的IONEX I-ONE電動機車一臺；總計高達40萬元的獎項則是點將家投資股份有限公司贊助之「職人精神摸彩金」，扣除金手獎前五名獲獎師生，以電腦抽籤選出八十位幸運獲獎人，每位獲獎人可得到五千元大紅包，得獎者須在現場親持吊牌領獎。

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