嶺東科技大學金融科技講座培育未來人才

據統計，台灣近乎九成銀行已啟動數位轉型，AI與大數據將成為重點技術。座落台中南屯區、執中台灣學術與實務牛耳的嶺東科技大學，過往以極佳的辦學口碑，培養出來的畢業校友進入職場，深獲企業喜愛並於各行業頭角崢嶸。



本月17日嶺東科技大學楊永烈副校長、商管學院林哲鵬院長、財務金融系鄭光甫主任與該校高教深耕辦公室，以極具前瞻性的眼光、務實的態度，抱持著學術在地扎根的理念，攜手中華財務管理科技學會，以「假時做真 真亦假」、「優雅漫步元宇宙」及「金融科技大數據、監管科技、監理沙盒」為題，假嶺東科技大學知源教學大樓國際會議廳，邀請前台北商業大學校長、目前擔任1111人力銀行執行長：張瑞雄博士、台灣科技大學企管系特聘教授：張譯尹博士與中華財務管理科技學會：陶亦宣理事長，以實務的角度，融合現今元宇宙科技的發展軌跡，將自身經驗與產業界實務案例，分享給與會來賓。



具有資訊科學學術背景的張瑞雄博士，以當年發現台電收據的收費漏洞說起：當時帳單改版與先前的格式不同，在好奇心的驅使下研究一番，發覺電費計算至角，採用四捨五入，以元為收費單位；假設每張電費的收據尾數從零角至九角出現的機會均等，平均來說，每十張收據的電費，台電就可能溢收五角；若以台電資料全國有八百五十萬用戶，每兩個月便溢收四十二萬五千元，一年下來就有兩百五十五萬元，其他如自來水公司水費、天然氣瓦斯費與空汙費，都有類似的情形。若是透過修改程式將原本的四捨五入改為五捨六入，便能降低溢收情況的發生。



台灣科技大學特聘教授張譯尹博士強調：科技來自於人性，元宇宙的起源來自1992年的科幻小說「潰雪」，講述元宇宙就是一個虛擬實體整合的新世界，而今之所以沿用「元宇宙」，正是期盼在虛擬世界持續發展下，能在未來進入一個虛實整合、真正貫通、自由切換、暢行無阻的世界。進一步說，元宇宙不只是科技方面的進步與應用，而是在必然的發展趨勢下，融入你我未來的生活風格與生活型態，從而創造身歷其境的零距離世界。



中華財務管理科技學會理事長陶亦宣表示：Web3的發展，帶動NFT（non-fungible token非同質代幣）的成功，使去中心化逐漸成形。伴隨著近年金融科技的快速發展，虛擬幣價格炒高後，相對於熱絡的市場，政府監管單位始終把交易風險置於首位，Why？在這次號稱美國加密版雷曼風暴讀FTX虛擬幣破產事件中，可一窺監管科技與監理沙盒的重要性。

藉此機會發揮嶺東科技大學的學術實力，結合在地發展優勢與人才需求，提升學生就業時的含金量，共同拓展嶺東學子畢業後在金融科技領域的貢獻，成為就業市場上一股生生不息、永續前進的力量。