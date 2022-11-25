實務經驗交流 學輔創新研討會朝陽科大展開

為促進學務與輔導工作人員交流，教育部111年度補助大專校院辦理學生事務工作計畫—學務與輔導創新研討會今(25日)在朝陽科技大學展開，各校學務長、學務主管及其他學務輔導工作人員共計80人參與，期能藉由學務與輔導工作創新之實務經驗交流觀摩，分享個案與成果，進而提升學務工作績效。

朝陽科大學務長廖俊鑑(左)特別感謝國立臺灣交響樂團團長劉玄詠(右)蒞校專題演講，分享實踐在地關懷之成果。圖／朝陽科大提供

會中特別邀請國立臺灣交響樂團團長劉玄詠以「實踐在地關懷、善盡社會責任—協助社區營造」為題發表專題演講，受到熱烈迴響。此外，學務與輔導創新實務經驗分享與交流，亦針對「專業課程融入服務學習內涵—在地化社區服務案例分享」及「學雜費提撥獎助學金之管理與運用」進行分組座談，藉由經驗分享與交流，增進各校規劃與創新學輔工作之施行。

朝陽科大秘書長廖經芳應邀開幕致詞，肯定各校學務與輔導工作之推動成果。圖／朝陽科大提供

朝陽科大秘書長廖經芳致詞時表示，學生輔導與學務工作是一條艱辛與漫長之路，執行成效並非短時間內能立竿見影。而在少子化的趨勢下，學務輔導工作日形繁瑣複雜，因此希望透過本次研討，提升並精進學務與輔導工作之作法與成效，並安排與會人員參訪國定古蹟-霧峰林家宮保第園區，增進與會人員之交流，並實地了解朝陽科大修習服務學習課程學生服務成果。

各校學輔工作人員藉由本次研討之實務經驗交流觀摩，分享個案與成果，進而提升學務工作績效。圖／朝陽科大提供

朝陽科大學務長廖俊鑑強調，多年來，朝陽推動學輔工作不遺餘力，不但勇奪教育部友善校園獎卓越學校，並榮獲教育部品德教育特色學校大專校院績優，此次研討會也特別分享朝陽各項學務工作成果，包括品德教育、國際志工、社團輔導、住宿生照顧、師生健康照護、服務學習課程、生涯輔導與關懷等，期能與各校交流，共同精進學務與輔導工作之推動。