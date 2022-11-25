醒吾科大「瑪嘎巴嗨社」達邦尋根 體驗原住民傳統文化

醒吾科大原資中心日前與《好，日常》合辦「阿里山．達邦文化尋根暨參訪」及「原民週」活動，以提昇原住民學生對於自我及族群文化認識與情感連結。特別邀請原民界非常有名的Salaw舞團成員指導，學生們開心唱跳原住民街舞，品嚐傳統美食「吉拿富」、阿美族毛球手創、小米釀酒，體驗原住民傳統文化。

醒吾科大原資中心與《好，日常》合辦「阿里山．達邦文化尋根暨參訪」，部落獵人老師們指導學生砍竹子自製碗筷和水杯。圖／醒吾科大提供

「原民週」活動一連三天在醒吾科大校園舉行，「瑪嘎巴嗨社」的原住民舞蹈表演，讓現場觀賞的師生們十分驚艷，流行藝術學院副院長曾媚美，也忍不住隨著優美的原住民音樂翩翩起舞。

醒吾科大原民週街舞課程，特別邀請原民界非常有名的Salaw舞團成員，指導學生們開心唱跳原民街舞。圖／醒吾科大提供

表演藝術系老師胡奕嫺表示，這次的街舞課程特別邀請原民界非常有名的Salaw舞團成員，將原民傳統舞蹈與街舞結合，帶給同學不同的體驗。原資中心老師成瑄育及社員們熱情邀請師生們，參與毛球手作、品嚐美食、小米酒，一起體驗原住民文化。

醒吾科大原民週活動在校園舉行，由「瑪嘎巴嗨社」賣力表演原住民舞蹈，讓觀看表演的師生們十分驚艷。圖／醒吾科大提供

日前更舉辦「阿里山．達邦文化尋根暨參訪」活動，師生們經過漫長路程，抵達海拔900多公尺高的阿里山達邦部落，透過部落耆老與獵人老師們的帶領，讓原民同學更瞭解當地文化特色與歷史脈絡。

醒吾科大流行藝術學院副院長曾媚美，欣賞「瑪嘎巴嗨社」表演，忍不住隨著優美的原住民音樂翩翩起舞。圖／醒吾科大提供

時尚造形設計系林莛晏同學回憶：「透過此次探訪，深刻學習到部落山林與獵人老師們的生活智慧，不禁讓我反思那一份對族群認同的使命感！或許，這一世代的年輕人更應該要知道自己的根與自己的家！」

醒吾科大「原民週」的「阿美族毛球手創」，吸引許多同學開心動手做。圖／醒吾科大提供

餐旅管理系張健安同學說：「對於之前的我來說『原住民族的身分』就只是優勢與歷史過往的交織。此次活動節奏不疾不徐，意外產生的後勁卻是如此強烈！原來『身分』不單單僅此而已，從那一刻起，對我而言『身分』它更代表一份傳承、意志、靈魂與榮耀的心！」

醒吾科大原資中心老師成瑄育表示：「當我們一同走進鄒族世外桃源，從生活去探索一切。學習釀酒，親手搗米、熬煮到釀製，就如同文化，等待時間的發酵和淬鍊，才能釀造出深厚的底蘊，用心感受才更顯得彌足而珍貴！」

透過「阿里山．達邦文化尋根暨參訪」的三天兩夜學習之旅，讓學生從認識、了解進而能相互珍視不同族群的文化之美，也在親近土地、認識自然之餘，傳遞愛惜山林、維護生態的信念，體現人文關懷與在地連結。

醒吾科大鼓勵學生參與社團，並舉辦豐富且多元的社團活動，讓學生除了精進課業之外，更能體驗多采多姿的大學生活，藉此培養團體適應力、創造力及溝通協調能力，體驗並實踐自我價值，擁有健全的生活形態，達成全人教育目標。