勞動部北分署轄區3單位獲「2022國家人才發展獎」

勞動部為獎勵推行人才發展績效、樹立學習楷模，日前頒發「2022國家人才發展獎」，勞動力發展署北分署轄區3單位獲獎，致力於人才優化的「雲朗觀光股份有限公司」獲得「中小企業獎」，積極人才培訓的「財團法人中國文化大學推廣教育部」榮獲「機關(構)團體獎」，北分署推薦的「聯經數位股份有限公司」則獲得「傑出個案獎」殊榮。

獲得中小企業獎的「雲朗觀光股份有限公司」以培育全方位人才優化「五星計畫」為核心，推動人才培育計畫、實踐核心價值，並重視中高齡及高齡人才培育，多年來運用發展署「企業人力資源提升計畫」提升員工職能，今年更增加運用「職務再設計」、「繼續僱用高齡者補助計畫」，透過改變工作環境及獎勵措施，使中高齡及高齡者在安全環境下得以施展長才。獲得「機關(構)團體獎」的「財團法人中國文化大學推廣教育部」長期深耕終身學習市場，是北分署重要的培訓資源夥伴，多年來持續合作辦理「產業人才投資方案」及「失業者職業訓練計畫」，共同為國家人力資源提升努力。

獲得傑出個案獎的「聯經數位股份有限公司」善用聯合報系集團既有資源、整合經濟部創新加速器補助計畫，並運用勞動部的「企業人力資源提升計畫」辦理「企業數位轉型輔導」、「企業永續經營策略輔導」及「新創人才育成」等課程，透過內部人才培力，增益業務推展與執行效益，並因應SDG(聯合國永續發展目標)/ESD(企業永續發展)、數位轉型、淨零碳排、5G、物聯網等智慧運用趨勢，發展全方位陪伴式顧問諮詢服務團隊以輔導企業轉型。

勞動力發展署北分署賴家仁分署長指出，此次3單位獲獎，北分署也感到與有榮焉。勞動部針對勞工朋友不同的需求，規劃職前訓練、在職訓練及青年職業訓練等多元訓練方案，112年度各項補助企業辦理員工訓練計畫，包括「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」、「小型企業人力提升計畫」均已接受申請，歡迎企業善用政府資源踴躍申辦，詳情請上「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢(https://onjobtraining.wda.gov.tw)；中高齡人力運用相關補助措施請上「銀髮資源網」查詢(https://swd.wda.gov.tw/)