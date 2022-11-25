夢想起飛遨翔天際 醒吾科大結盟安捷航空

醒吾科大昨(24)日上午與安捷航空舉行策略聯盟產學合作簽約儀式，由陳義文校長與安捷航空董事長高健祐共同簽署，雙方將積極合作開辦航空飛行的選修課程，攜手為航空界培育優秀人才提升學生就業競爭力，幫助有志遨翔天際學生完成夢想。

醒吾科大與安捷航空舉行策略聯盟產學合作簽約儀式，旅運管理系主任黃明一(第二排右五起)、安捷航空董事長高健祐、業務行銷處長洪曉榮一起合影留念。圖／醒吾提供

座談會前由旅運管理系三年級學生黃莉鵑介紹校內教學設備，系主任黃明一以影片介紹安捷航空，說明安捷航空今(2022)年4月正式投入普通航空業，並推出台灣第一個空中旅遊服務，主打花東縱谷及海岸線的空中觀光。

參與座談會的旅運系學生對於飛行員非常感興趣，並提問有關成為機師的必要條件。圖／醒吾提供

安捷航空董事長高健祐表示，航空業是個非常迷人的行業，鼓勵各科系的學生都可以往航空飛行業做職涯探索，因為航空業的領域非常廣泛並非只是當機師，且特別鼓勵女同學的加入，因為女性細心的特質更適合在航空業發展，且在相同的條件下女性的錄取率反而比男性高。

安捷航空董事長高健祐(中)，詳細回覆同學提出的問題。圖／醒吾提供

高健祐特別提到，在台灣投入航空產業後，最大的心願就是可以跟大學合作，尤其是航空服務的項目非常多，像是遊覽、跳傘、醫療後送等業務，希望把台灣最高薪的航空產業帶進校園，讓同學們在學校就可以實習並獲得就業機會。

安捷航空業務行銷處長洪曉榮以本身的經驗分享，飛行是一件很棒的事情，邀請同學們可以來台東參觀安捷飛航訓練中心，或是在寒暑假體驗短期飛行評鑑訓練課程，藉由培訓的方式認識航空業，也能藉此了解自己是否適合從事機師這個行業，對未來工作有很大的幫助。

旅運管理系主任黃明一表示，日前參觀安捷航空台東飛航中心，對於先進的教練機群頗為驚艷，並有飛行經驗豐富的資深教官指導培訓，且畢業後學員的就業率高，未來將與安捷航空共同規劃飛航訓練課程為選修課程，提供學生更多跨領域學習的機會。

醒吾科大陳義文校長表示，在台灣安捷航空是除了空軍官校之外，唯一有訓練機師的飛航訓練中心，旅運管理系過去著重在空服員的培訓，未來將會安排機師培訓相關課程，讓有興趣的同學可以達成飛行夢想，更鼓勵女同學們如果有興趣想從事機師工作可加入安捷航空。

參與座談會的旅運系學生對於飛行員工作非常感興趣，並提問有關成為機師的必要條件、語言能力要求、體格條件限制、及未來是否會開學分班等問題，都獲得董事長高健祐、洪曉榮處長詳細的回覆，並建議有興趣的學生們務必加強自己的英語能力，並可以先從五天的評鑑課程中，探索並認識航空飛行，為自己創造更多的可能性。

醒吾科大旅運管理系擁有最先進的教學設備與環境，有「機場地勤模擬教室」、「航空模擬教室」、「郵輪巴士情境教室」、「實習旅行社教室」。並具有中日韓座艙長經驗的教師群，更有國外姊妹校的海外交流合作，且即將與安捷航空合作規劃飛航訓練的選修課程，將提升同學更多元的國際就業競爭力。