「桃園網路e指通」22項線上申辦 免檢附文件超便民

桃園市政府資訊科技局持續精進資訊便民服務，提供市民250項線上申辦服務的「桃園網路e指通系統」，其中22項線上申辦項目自即日起擴大導入MyData（個人化資料自主運用），民眾線上申辦時，只要點選同意並通過身分驗證，即可透過系統即時查閱存在於其他機關的個人化資料，完成線上申辦，省下填寫與檢具應備文件時間，可提高申辦效率。

資科局長余宛如表示，「桃園網路e指通」系統提供24小時不打烊的線上申辦服務，疫情期間更加速擴大至250項服務項目，民眾可於線上下載各項申辦案件表單、完成線上預約申辦及付款、查詢申辦案件進度，並與便利商店合作，民眾可於7-11便利商店ibon完成申辦、繳費等程序；自系統上線服務以來，線上申辦案件數已超過30萬件、超商申辦案件數超過5萬件，預估為民眾節省超過70萬小時洽公時間。

余宛如指出，桃園市政府於109年配合中央智慧政府政策於「桃園網路e指通」系統，導入6項運用MyData申辦服務後，今（111）年順利爭取國發會補助，擴大導入涵蓋地政局、社會局、勞動局、經濟發展局、環境保護局、各公所等22項申辦項目，且新增長青學苑系統會員註冊、場地租借系統場地預約、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、失業勞工子女助學補助、工會登記申請、核發地籍測量專業資格證明書等，結合中央「服務型智慧政府2.0推動計畫」，透過推動民眾資料自主運用環境，進而打造桃園市府成為便民的智慧政府。「桃園網路e指通」網址：https://e-services.tycg.gov.tw/