導入智慧教學 大葉大學視光系建置VR未來教室

大葉大學導入智慧教學，幫助學生接軌臨床，視光學系建置全台第一個視光VR未來教室，讓學生透過VR設備，身歷其境學習專業知識。

大葉大學建置全台第一個視光VR未來教室。圖／大葉大學提供

視光系主任許又文指出，大葉大學是全國視光系裡面第一個成立VR教室的，希望透過智慧化的教學工具，輔助學生學習。VR是虛擬實境（Virtual Reality)的縮寫，透過穿戴裝置與電腦模擬立體空間，提供虛實切換的學習體驗，大葉大學致力於創新教學與實作學習，因此特別建置了視光VR未來教室，運用HTC的VR設備，讓學生可以即時學習專業知能。比如解剖學教材，學生可以透過VR設備看到虛擬的人體模型，透過結構拆解認識認識各部分，一些平面不易呈現的資訊，也能透過VR的3D呈現，提高互動性與臨場感。

大葉大學視光系透過VR觀察眼部構造。圖／大葉大學提供

護理學院院長蔡秀鸞表示，為了豐富教學內容，讓學生的學習成效更好，學校特別斥資打造視光VR未來教室，導入知名大廠HTC的最新VR設備，學生可以透過VR裝置臨床練習，老師也可以運用VR設備設計教案，幫助學生發展專業。

大葉大學視光系結合VR教學，帶領學生認識人體結構。圖／大葉大學提供

視光系助理教授陳雅郁說，視光VR未來教室包含老師教學用的設備，以及學生使用的一體機VR裝置，透過3D教材，讓學生不只是學習課本上的知識與平面圖像，也能身歷其境，更立體的觀察眼球構造。