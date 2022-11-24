周艾頻嶄新思維 開創非洲模里西斯市場

政治大學國際關係研究中心「跨界創新與前瞻論壇」與僑務委員會共同主辦之「2022非洲市場研究菁英論壇」，於2022年11月23日舉辦第九場講座，以「非洲模里西斯投資與挑戰經驗談」為題，由理頓實業有限公司總經理周艾頻主講。周艾頻總經理具有30年的非洲市場貿易經驗，從事紡織零件、塑膠機械等產品之國際貿易，後又踏足電控器材貿易市場，踏遍非洲各國，經驗豐富，眼光獨到。本次活動由鈺璽光電科技有限公司董事長林銘仁擔任主持人。

周艾頻總經理於1995年開啟非洲貿易事業，透過參展、貿訪團以及當地台商引路，成功打入非洲市場。周總強調，其從事國際貿易的第一要點是「親力親為，實地拜訪，專業服務，展現誠意」，透過誠懇的態度與時時有回應的售後客服，得到客戶的青睞。周總也笑稱自己宛如國際貿易界的「7-11」，24小時在線，什麼問題都可以解決。

鈺璽光電科技有限公司董事長林銘仁（右2）擔任本場次主持人。圖/政治大學國際關係研究中心提供

2020年新冠疫情肆虐，嚴重影響國際貿易的進行，原先堅持的「親力親為，實地拜訪」也變得困難重重，無法出國使得商機不斷流失， 周艾頻總經理也受到疫情影響，訂單驟減，但也因為疫情，僥倖獲得一些商機，其將此歸因於過去在國際貿易上的扎根及客戶的信任。從商過程中積累的信譽與專業形象，為其在疫情下仍能接收訂單，穩定交易奠定基礎。

11月23日非洲市場研究菁英論壇與會來賓合影。圖/政治大學國際關係研究中心提供

周艾頻總經理近年將商業重心置於模里西斯，其指出模里西斯雖是非洲國家中規模較小的國家，但其商機卻不容小覷。模里西斯人均收入近11,000美元，當地族裔囊括印度裔、克利奧人、華裔、歐洲人，文化多元，自然景觀也美不勝收，是著名的異國風情度假小島。繁盛的觀光業使得模里西斯快速成長，各項產業如雨後春筍，不斷發展與擴張。但2020年受疫情影響，模里西斯封閉對外交通，重創當地產業，連帶的資金也退出市場。現今疫情減退，正是經濟復甦的關鍵時刻，周總也鼓勵台灣後進及年輕人前往模里西斯，工作兼旅遊，放鬆身心的同時亦可創造新的商機。從文化層面開始認識非洲，走進非洲，開創新市場。

「2022 非洲市場研究菁英論壇」第10場論壇將於11月30日(星期三)臺灣時間下午3時至5時舉辦，由亞而特科技股份有限公司董事長王素英主講，講題為「非洲投資、貿易經驗與管理挑戰」相關資訊請參閱僑委會全球資訊網 2022非洲市場研究菁英論壇 (ocac.gov.tw) 。