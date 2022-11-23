半導體化學品巨擘英特格到訪成大

聚焦綠能、材料展開國際鏈結

美商半導體材料暨特殊化學品巨擘英特格(Entegris) 於11月23日到訪成功大學，由技術處資深處長Mark Puttock率領技術處同仁一行，拜會成大執行產學合作業務的專責單位—產學創新總中心，以及成大跨維綠能材料研究中心並參訪中心旗下多位教授的實驗室，亟欲了解成大在產學與研發面向的量能，積極展開與南台灣大學龍頭的鏈結，未來雙方將會朝向設立共同研發中心的目標邁進。

英特格此行主要聚焦綠能、材料領域，先是拜會成大跨維綠能材料研究中心，由中心主任黃肇瑞講座教授親自介紹中心的技術量能，並且參訪中心旗下多位教授的實驗室，包括材料系丁志明特聘教授、劉全樸講座教授與方冠榮教授等主持的實驗室。其中丁志明教授團隊研究領域涵蓋奈米複合材料及薄膜、能源、綠能，運用先進技術包含磁控式物理氣相沉積、水熱法來製備奈米材料及薄膜。而劉全樸教授團隊則是研發透過循環經濟及微小化技術，將廢矽晶片轉化為具有超高純度的微奈米粉末，當作原料應用於成長碳化矽及直接與水反應產生氫氣。

另外，方冠榮教授團隊長期致力於固態離子元件於新能源與環保科技的應用，目前正在協助氫能與燃料電池相關產業開發燃料電池上游關鍵元件技術與降低綠氫成本價格。除了走訪校內綠能、材料領域的實驗室外，英特格也特地參觀醫工系教授葉明龍實驗室，團隊研究領域以軟骨再生醫學與可降解金屬生醫材料為主，雙方早先就已啟動產學合作計畫，此次參訪則就實驗室技術亮點進行深入交流，期能開啟更多合作的可能性。

英特格(Entegris)技術處資深處長Mark Puttock率領技術處同仁參訪成大實驗室。圖/成大提供

英特格此行著重技術交流，希望藉由自家材料結合成大教授的尖端技術，極大化該公司產品之市場應用，發掘極具潛力的技術與可能衍生之產品；同時，英特格也因去年在台擴大投資設廠亟需相關優秀人才，積極鏈結成大擴展產學合作面向，期能吸引更多優秀學子加入英特格行列，因此，雙方擬就設立共同研發中心進行商討，期能針對產學合作計畫、人才培育與人力招募等多元面向展開合作。目前，成大與國內多家大型企業包括台積電、國巨、廣達、智邦與中鋼等設立共同研發中心，而光寶、友達也將在近期加入成大共研中心的陣容。

英特格(Entegris)是美商半導體材料暨特殊化學品巨擘，創立於1966年，總部位於美國麻州比勒利卡，全球員工人數逾8,800人，擁有約4,250個專利，2021年營收約23億美元，是世界級供應商，專為半導體、生命科學與其他高科技產業提供新進材料與製程的解決方案。英特格去年宣布擴大在台投資，未來３年投資金額將增至約５億美元，新廠坐落南科高雄園區，廠房將從8千多坪增至1萬6千多坪，預計高雄廠區全面營運後，將可創造年營收約5億美元。