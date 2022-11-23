阿鴻上菜邀請台灣新創品牌「果木小薰」走入校園

台灣美食天王陳鴻日前赴馬來西亞參與「2022年世界頂級美食獎」最佳殊榮，回國後立即回到母校「明新科技大學」，以母校服務產業學院創意執行長的身份，邀請果木小薰創辦人章漢璇，ㄧ起分享創業故事做產學交流拍攝「阿鴻上菜的一日校園生活」 Vlog 影片，讓人驚艷的是章漢璇表示，她自己也是靠著食用自家品牌的雞胸肉瘦身了30公斤，連美食天王陳鴻也佩服不已!

美食天王陳鴻（左）邀請品牌「果木小薰」創辦人章念瑜（右）在明新科大分享產業交流，還當場試範料理，現場學生相當熱情接待。 果木小薰/提供

陳鴻表示，從事傳播多年後再走進校園，發現自己的生活節奏與溝通方式，跟過去在上「阿鴻上菜」的節目有著完全不同的步調，這比擔任師奶殺手的稱號更具有挑戰性，同時也可以讓自己上傳到影音平台所有軟件的邏輯重新更新、進化，重新回到校園後，早已習慣孩子們跳躍性、不按牌理出牌的邏輯思維，自己完全不需要對學生叨叨絮絮，只需用一個眼神就能確認彼此的關心，拉近與學生的距離，這便是他回母校後最大的成就感與收穫，陳鴻強調，自己學習廚藝最終的目的不只是要成為一個「廚人」，而是要把關懷與愛藉由分享食物的散播，療癒及豐富每個人生命的力量。

陳鴻這次特別邀請青年創業成功的「果木小薰」執行長章念瑜一起參與此次的產學交流，章念瑜說，自己運用越努力就會越幸運的理念，雖然自己不是科班出身，但因為喜歡「眷村奶奶傳承的好味道」，而毅然創業、守護「即將失傳的好味道」!從室內設計跨領域ㄧ頭栽入食品業，親手打造「果木小薰」，上市以來不僅在食品展跟業界得到好評，今年也在全聯販售得到不少民眾搶購。

陳鴻指出，章執行長的這個寶貴創業與堅持的理念可以讓所有「明新科技大學」通識教育的同學，及其他院系的同學們，在學校便可以體驗USR跨界建教實習，開展人生成長的風帆，章念瑜表示當初自行創業的原因之一，就是希望能讓消費者在家裡料理，藉著餐桌溫度增進家人或朋友間的關係及情感，陳鴻進一步指出，章念瑜最不簡單的地方就是從創業到減肥30kg的成功過程，光是這一點就可拍成一部相當勵志、精彩的小品影集 !

章念瑜表示，非常恭喜陳鴻老師今年連續第二年榮獲馬來西亞「世界頂級美食獎」殊榮，她說自己只是小型肉品加工製造業的章念瑜，沒想到有幸讓廚神級的老師，用她研發的果木煙薰肉品當食材，並發揮他的創意烹煮成美味佳餚並撰文刊登在媒體上，感謝陳鴻老師實踐「大學社會責任」，給予她很多的專業指導!因此特別銜「師命」，親自前來學校與大家分享新創品牌的行銷經驗。

果木小薰獨門風味讓美食天王陳鴻也讚嘆不已；圖片／翻攝自果木小薰Facebook粉絲專頁

章念瑜說會瘦到30kg的原因，是靠著吃自家產品的雞胸肉而成功瘦身，減重後不僅找回健康，更能以同理心去了解減重者的需求，而為了在減重期間不要吃膩雞胸肉，為此特別嚴選優質雞胸，並研發了9種口味，讓自己不管想吃重或清淡口味都能怡然自得，力求因應各種需求所研發出的雞胸肉都能符合每個人不同的口味，在當日現場有一位來自香港的僑生周同學表示，對台灣高精緻農業及食品安全把關很有信心，自己對產品代理行銷到海外極有興趣。

陳鴻說廚藝創意本應連結「傳統節慶文化」，這份儀式感就該以愛與正能量的精神傳承下去，他最後分享「給我對的不用給我貴」，於現場也鼓勵所有同學要勇於創造任何可能性，因為這是連米其林主廚都驚艷的台灣新創品牌行銷。「果木小薰」食品以冷燻技術著名全系列產品包括切片五花肉片、薰臘雞腿等、得獎包括「食品界米其林」The International Taste Institute（iTQi）、「無添加食品認證」A.A. TASTE AWARDS、「食品界奧斯卡」MONDE SELECTION等國際三大美食獎的認證，品牌定位、獨創技術、市場競爭力，章念瑜說為什麼參加國際評鑑比賽的原因，是因為她相信自創品牌的影響力絕對符合明新科技大學的「創意、創新、創業」的「三創」精神，連美食天王陳鴻也推薦該公司的煙燻肉品，能結合廚藝創藝取代傳統臘肉臘腸進口西班牙加工肉品，在家無需再用炭火烤肉也可以享受到過節氣氛與分享的喜悅，幫助廚藝升級讓健康管理跟生活美學方便實踐。

果木小薰粉絲團：https://zh-tw.facebook.com/handmand/