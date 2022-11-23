中華青年人才培育協會提供學子遊學心理建設、資訊

從日前政府單位開始宣佈開始國境陸續解封，邁向正常生活後，自10月至今，開放每周入境人次以及入境免居隔，且開放免簽證國家入境…等等，大家開始慢慢發現國內不少藝文活動、以及國外交流遊學也微啟動。中華青年人才培育協會所指導的ATC全方位人才培訓營於11月20日(星期日)在台北師範大學邀約作家 張J(張人杰)老師舉辦系列「新聞不會說的事：你不知道的美國現況。」系列講座，提供學子更多遊學的心理建設跟資訊。

圖為中華青年人才培育協會所指導ATC全方位人才培訓。圖/協會提供

張人杰老師表示，在疫情嚴峻期間，自己曾陪家人前往美國生活，又說在2016年曾因為工作關係到美國出差一陣子，由於當時是工程師，凡事皆由公司打理，包括住宿及日常生活，但此次疫情期間飛往美國純粹是陪家人為愛而飛更加戒慎恐懼，因此一下飛機就趕快到藥房購買疫苗，直到打了疫苗才安心脫下口罩!除此張老師提及此次在疫情間於美國生活期間，透過許多互動的機會讓他倍感溫暖!由於這次去美國租的是空屋、完全沒家具，只好靠自己向社區住戶詢問二手家具..等訊息，體悟到在外靠朋友且更要靠鄰居的社區電子通訊來互動，藉此鼓勵學子出國要學會獨立且學會線上交流及自理的能力。

當天參加講座的學員表示，早上與下午的兩場演講雖然是由兩組不同的老師談論海外旅遊、換宿，但都有一個感覺收穫頗豐的共同結論 ，兩位老師都鼓勵學子要多參與國內、外人文活動，並特別要注意融入民情、保持禮貌。另外，張老師也特別提醒在美國的重要細節，例如:走路保持警覺，別戴耳機或滑手機；去任何地方前要查治安狀況，大眾運輸怪人較多要小心，若是有開車，車裡千萬不要放貴重物品，下車後行李放後車廂，被警察攔檢千萬別下車，雙手放在方向盤上..等，這些生活經驗都很寶貴，一定要深入學習。

最後，兩位授課講師也特別分享了去美國的壯遊學子們應該特別注意的部分，除了安全以外，要學會食衣住行懂得精打細算，隨時主動與國內學長姐交流，同時也要保持開放心態結交外國朋友，他們都強調，疫情爆發後的三年期間整個世界產生了巨大的變化，尤其是美國不僅新創產業遍地開花，同時也多了許多外送食譜，包括:everyplate、Hellofresh，以及外送租車：kyte..等等，這些都提供給近期有出國規劃的學子們做為參考。