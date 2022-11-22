111學年度工業類學生技藝競賽11/22~11/24隆重展開

為展現臺北市對技職教育的重視，「Skills Power Up！」臺北市教育局積極鏈結產、官、學、研合作聯盟，迄今完成大型合作備忘錄計25案，獲產業挹注價值約新臺幣2億元之教學設施設備及獎學金，建置完成7間與企業技術同步之技術教學中心，持續推動產學多元合作機制，校際共享設施設備，提升技職教育正向能量，培育具備實務與創新能力之優質人才。

全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽，自111年11月22日至24日假臺北市六大競賽場地隆重展開，並將於11月25日假臺北南港展覽館2館7樓星光會議中心辦理頒獎典禮。

111學年度競賽主題「臺灣111 群英匯臺北 Skills Power Up」，共有來自全國132所高級中等學校984名技職菁英齊聚臺北參與競賽，競賽種類共分28項，共計172座個人金手獎與281位優勝殊榮。全國選手在各校積極培訓下成為各職種技藝菁英，選手們可藉此良機，相互交流與分享，共創全國工業類科教育的新契機。

金手獎座設計極富巧思，藉由工科齒輪的簡約圖騰，象徵精進技藝、突破自我、挑戰創新。圖／台北市教育局提供

「全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽」係由教育部主辦，臺北市教育局承辦，委託臺北市立南港高工執行，並集結大安高工、木柵高工、松山工農、臺北職能發展學院及臺北城市科大等單位合力協辦，可謂集結眾力，為技職學生搭建互相切磋交流的平臺。

在教育部與臺北市政府教育局指導與支持下，加上各方企業與廠商熱心贊助及配合，各項籌備工作與場地建置已全數到位。其中特別值得關注的是贊助商「點將家投資股份有限公司」總捐贈金額高達921萬元，除提供各類競賽總獎金30萬元鼓勵獲獎學生及指導老師，更提供參賽師生「職人精神獎勵摸彩金」每人新臺幣5,000元，計80份，鼓勵雖沒獲得競賽獎勵金，但從競賽到頒獎典禮全程參與的師生，充分落實職人有始有終的堅毅精神。