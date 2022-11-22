2022 APHCA 台灣亞太盃競賽 醒吾科大技冠群雄囊括八金三銀

醒吾科技大學觀光餐旅學院日前參與「2022 APHCA台灣亞太聯盟國際邀請賽美業交流競技暨美饌藝術美學」技能競賽，在無國界料理展示組、創意茶酒組、國際調茶師潮飲組及經典調酒-花式組，一舉囊括八面金牌三面銀牌，技冠群雄展現醒吾科大觀餐學院優異教學成果。

醒吾科大餐旅系江虹燁（左）、餐旅系劉韻茹榮獲無國界料理廚藝展示-團體套餐組金牌。圖／醒吾提供

亞太盃競賽備受觀光餐旅業界重視，APHCA台灣總會長陳炯銘特地邀請來自菲律賓總裁Ricky Reyes、越南總會長Yang Xiao Wei、韓國會長Eung soo、澳大利亞會長Wendy Blair、柬埔寨會長Sun Heang等代表親臨大會指導，活動順利圓滿成功。

醒吾科大餐旅系許運辰得獎作品榮獲無國界料理廚藝展示-前菜展示組金牌。圖／醒吾提供

醒吾科大觀光餐旅學院參加2022 APHCA 台灣亞太盃競賽，由「國際競賽培訓社」指導老師王聰明及「創意花式調酒社」指導老師王建華，帶領社團同學進行密集培訓，讓此次參與競賽學生全員得獎，優異表現全校與有榮焉。

醒吾科大觀光系林小嫻榮獲創意茶酒組-金牌，比賽過程自信心滿滿，表現落落大方。圖／醒吾提供

獲得無國界料理-主菜展示組金牌獎的一年級餐旅管理系郭昱德(開平餐飲學校畢業)表示，這次是他第一次參加實體競賽，在實體比賽中看到不同的學校學生的能力，也讓他看到自己現在的能力在哪裡，這次比賽後發現自己進步很多，也對調理菜色更有信心。

醒吾科大觀光系鄭宜庭榮獲國際調茶師潮飲組-金牌，得獎作品製作過程完美呈現。圖／醒吾提供

「其實整個過程最辛苦的還是比賽前所有比賽的人都熬夜到天亮，為了讓自己努力試著不睡覺」郭昱德開心的說：「我們開始煮一些宵夜，例如泡麵、紅豆湯、湯圓及吃冰等方式，試圖讓自己熬夜，最後才能得一個完美的成果。」

醒吾科大餐旅管理系王聰明老師(右起)與八位金牌得主江昕倫、許運辰、江虹燁、劉韻茹、劉亭郁、郭昱德、林小嫻、鄭宜庭分享奪金心得。圖／醒吾提供

一年級餐旅管理系劉亭郁(開平餐飲學校畢業) 勇奪無國界料理-主菜展示組金牌，她表示這次比賽中學到了無數的經驗及技巧，其實在這練習過程中遇到了很多困難與挫折，但王聰明老師總是會給她信心及鼓勵，參加這次的競賽不只學到廚藝方面的技術也更了解比賽的技巧。

劉亭郁說：「這次比賽為靜態展示，與以往不同的是所有菜品都需要上膠（吉利丁），讓食物不這麼快壞掉且很光亮，上膠花費的時間超過烹調時間，前一天晚上所有人通宵上膠，隔天一大早直接去會場比賽，在運送過程中難免有一些碰撞，但幸好有預備補救方案，不然就一個頭兩個大了。」

無國界料理-團體套餐組金牌得主劉韻茹及江虹燁(開平餐飲學校畢業)表示，第一次參加西餐雙人賽就得到金牌很驚喜也很意外。江虹燁說：「夥伴本來就是自己的好朋友及室友，本以為在練習中會很順利，但沒有想到還是冷戰了一下子，不過也幸好後來和好了。」

劉韻茹及江虹燁到了比賽會場一點都不緊張，因為前一晚在練習根本沒睡覺，所以有點沒精神，不過在擺盤的時候還是很認真地把它完成，因為她們都很有信心，不管是前菜、主菜還是甜點，每一項都覺得有到水準之上，希望下次競賽還可以如此的順利。

無國界料理-前菜展示組金牌得主餐旅管理系三年級許運辰(開平餐飲學校畢業)表示，這次做的菜是運用秋季的食材，將台灣家庭常見的地瓜和南瓜放進料理中來發想的作品。許運辰很感謝許燕斌主任和王聰明老師提供場地和專業技術指導，才能在這次比賽中脫穎而出。

無國界料理-主菜展示組金牌得主應用英語系江昕倫(開平餐飲學校畢業)指出，這次競賽練習中受益良多，在王聰明老師的耐心教導而有所成長，希望能藉由這次競賽可以更進步、更厲害。

創意茶酒組金牌得主觀光休閒系林小嫻更興奮表示，永平工商餐飲管理科畢業後選讀醒吾科技大學不斷精進，感謝這次醒吾老師們的幫助，讓她在這次比賽中可以順利拿到金牌。

國際調茶師潮飲組金牌得主觀光休閒系鄭宜庭表示，感謝學長姊以及王建華老師的建議與指導，這次比賽作品用紅茶做基底，搭配米漿、豆漿、烤花生糖漿做調配，最後擠上奶蓋、起司粉，整體口感濃郁、擁有豐富的花生香氣，評審也讚嘆不已，很開心在這場比賽中獲得金牌。

醒吾科技大學擁有最先進專業的軟硬體設備、師資堅強，教學模式活潑生動、多元問題導向，讓學生在「玩中學」、「學中玩」，並帶領學生參加國內外比賽拿佳績，不僅提升學生自信心繼續朝目標精進，更展現觀光餐旅學院具有國際觀，有能力帶領學生朝世界邁進。