電通執行長唐心慧 獲頒TAAA卓越貢獻獎

同列歷來最年輕女性得獎者，以宏觀視野與策略帶領產業發展

廣告傳媒界權威大獎「傑出廣告人暨卓越貢獻獎」頒獎典禮，於台北花博遠東流行館隆重登場，今年的「卓越貢獻獎」頒發給電通行銷傳播集團執行長唐心慧，也是此獎項開辦17年以來，第三度有女性領袖獲獎，唐心慧更打平大會紀錄，與2014年得主鄒開蓮女士並列最年輕的女性得獎者。

「傑出廣告人暨卓越貢獻獎」主辦單位台北市廣告代理商業同業公會(TAAA)表示，評審團肯定唐心慧在企業轉型和社會責任方面的巨大貢獻，她以Vision、Ecosystem、Talent三大面向作為核心，全方位領導電通集團踏上轉型之路，推動老梅社區造鎮等社會影響力計畫更是不遺餘力。唐心慧不僅對產業變化了解透徹，更具備宏觀的視野與執行策略，引領台灣的行銷傳播產業持續前進，邁向新的階段。

能夠在業界眾多優秀人才中脫穎而出、拿下此項殊榮，唐心慧特別感謝評審團的青睞，也強調未來會繼續以清晰的願景領導團隊，投資未來成長的關鍵項目，培育更多頂尖行銷傳播專家，成就電通集團轉型，更重要的是將永續議題納入企業發展藍圖，以B2B2S (Business to Business to Society)的商業模式為宗旨，透過解決客戶生意上的挑戰，對社會環境帶來正面影響，與客戶和業界共同達成永續目標。

在唐心慧的領導下，電通集團不斷創新突破，旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂- 坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀；集團也全力發展Web 3，啟動NFT技術戰略合作，並積極推動ESG，成立企業永續顧問服務，發揮「共好」的社會影響力，讓世界更美好。另外在行銷、人力資源和企業社會責任競賽評比中，電通集團更多次榮獲國內外大獎，樹立業界標竿。

唐心慧堅信學習的力量可以創造無與倫比的價值，她將自身經歷與觀點化為文字，出版了兩本暢銷書籍「人生，我選擇以上皆是」與「人生有所謂，絕斷無所畏」，期盼這些人生旅程的經驗分享，能夠啟發讀者自我探索，發掘內心真正的熱情，勇敢追求夢想，活出生命最精彩的樣貌，對社會有所貢獻，進而創造出正向循環，而這也正是電通所相信Growth From Good從善中成長的企業理念。